Ngôi sao guitar Marcin Patrzałek đến Việt Nam biểu diễn

Nghệ sĩ guitar gen Z nổi tiếng thế giới Marcin Patrzałek nói nóng lòng được biểu diễn tại Việt Nam vào tháng 11.

'Phù thủy guitar' Marcin Patrzałek chào fan Việt Marcin Patrzałek nhắn nhủ fan Việt trong video ngày 19/9.

Nghệ sĩ cho biết lần đầu tổ chức concert vào ngày 30/11 tại Nhà hát Quân đội, thuộc dự án The Art of Guitar Tour. Thông tin Marcin Patrzałek chọn TP HCM làm điểm đến hút quan tâm của khán giả yêu môn guitar và cộng đồng người hâm mộ. Theo ban tổ chức, công chúng sẽ lần đầu thưởng thức các màn trình diễn của Marcin Patrzałek bên cây đàn quen thuộc. Nghệ sĩ còn chuẩn bị các tiết mục riêng, chưa từng biểu diễn trước đó.

Nghệ sĩ guitar Marcin Patrzałek.

Marcin Patrzałek, 25 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Ba Lan. Anh học guitar từ nhỏ và sớm khẳng định tên tuổi qua loạt sân khấu lớn. Năm 2015, anh thắng cuộc thi tài năng trong nước Must Be The Music. Năm 2018, Marcin đoạt giải cao nhất tại chương trình Tu Si Que Vales, Italy. Khi xuất hiện tại America's Got Talent mùa thứ 14, anh khiến khán giả, giám khảo sửng sốt bởi ngón đàn điêu luyện. Album đầu tay của Marcin - Dragon in Harmony - phát hành tháng 9/2024, được công chúng đón nhận.

Marcin Patrzałek trong một buổi tập luyện Marcin Patrzałek trong một buổi tập luyện cho tour diễn.

Nghệ sĩ ghi dấu ấn với phong cách trình diễn guitar solo, không có ban nhạc hay nhạc cụ khác hỗ trợ. Điểm nhấn nằm ở cách anh khai thác cây đàn như một "dàn nhạc thu nhỏ". Marcin sử dụng kỹ thuật fingerstyle, vừa gảy dây vừa gõ trực tiếp vào thân đàn, tạo nên âm bass, giai điệu và tiết tấu cùng lúc. Động tác gõ còn khiến người nghe tưởng như có thêm trống trên sân khấu.

Marcin Patrzałek "gây sốt" tại America’s Got Talent 2019 Marcin "gây sốt" khi xuất hiện tại America’s Got Talent lúc 18 tuổi với màn thi hút hàng chục triệu lượt xem. Video: NBC

Anh từng gây chú ý khi chuyển soạn, biểu diễn các tác phẩm giao hưởng nổi tiếng của Beethoven như Symphony No.5, Moonlight Sonata.

Tạp chí Guitar World vinh danh anh là "một trong những nghệ sĩ guitar tài năng nhất thế hệ mới" vào năm 2022. Các ngôi sao như Simon Cowell, Madonna, Will Smith, Timbaland cũng dành nhiều lời khen cho Marcin.

Tân Cao

Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp