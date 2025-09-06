Kali Uchis - ca sĩ người Mỹ từng thắng Grammy - mặc đầm xuyên thấu của nhà thiết kế Đỗ Long trong tour diễn quốc tế "Sincerely".

Cô diện trang phục thiết kế riêng có tên là Pink Illusion, mang ý nghĩa giao thoa giữa âm nhạc và thời trang, tại đêm diễn ở Texas.

'Ngôi sao Grammy' Kali Uchis diện đầm nhà mốt Việt Kali Uchis diện trang phục khi cover ca khúc "Si Una Vez" của Selena Quintanilla hôm 30/8.

Chiếc váy làm từ chất liệu lưới pha lê, phom bodycon ôm gọn cơ thể. Chi tiết corset và đường cut-out tôn vẻ gợi cảm của Kali Uchis. Toàn bộ bề mặt váy phủ kín đá thủ công, điểm xuyết dây pha lê buông rủ tăng độ mềm mại.

Kali Uchis trên sân khấu trong trang phục của nhà thiết kế Việt.

Đỗ Long cho biết dành thời gian cùng êkíp nghiên cứu phong cách của Kali Uchis. "Tôi từng ấn tượng với hình ảnh cô ấy xuất hiện trên chiếc ly khổng lồ tại một sự kiện trước đó. Khi bắt tay làm trang phục, tôi đặt ra yêu cầu cho chính mình gồm yếu tố bắt sáng, độ lấp lánh, tạo vẻ ảo ảnh trên sân khấu".

Theo nhà mốt, quá trình làm việc từ xa với êkíp của Kali Uchis đòi hỏi tính chuyên nghiệp, chính xác từng chi tiết. Trong lần ướm thử, phía Kali Uchis cho rằng phần chân váy cần dài hơn so với bản gốc. Êkíp Đỗ Long lập tức xử lý để kịp cho lịch biểu diễn của ca sĩ.

Hậu trường Đỗ Long chuẩn bị trang phục cho 'Ngôi sao Grammy' Kali Uchis Hậu trường chuẩn bị trang phục của Đỗ Long.

Kali Uchis, 31 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ gốc Colombia. Cô được xem là biểu tượng âm nhạc Latin và R&B đương đại, từng giành nhiều giải thưởng như Grammy, American Music Award, Billboard Music Awards cùng năm đề cử Grammy Latin.

Sự nghiệp âm nhạc của Kali ghi dấu với bản hit toàn cầu Telepatía. Các album Red Moon in Venus (2023), Orquídeas (2024), Sincerely (2025) của cô gây ấn tượng trong làng nhạc quốc tế. Màn kết hợp của Kali Uchis cùng SZA trong MV Fue Mejor hay song ca Jennie (Blackpink) tại Coachella 2025 đều "gây bão".

Nhà thiết kế Đỗ Long, 41 tuổi, quê TP HCM. Anh từng học ngành kỹ sư xây dựng nhưng thấy không hợp, dần chuyển sang thời trang. Anh theo đuổi phong cách thiết kế thiên về gợi cảm với đường cắt xẻ táo bạo, kỹ thuật đính kết thủ công.

Nhà mốt tổ chức show thường niên từ năm 2018 đến 2024. Anh từng làm trang phục cho nhiều mỹ nhân trong nước và quốc tế. Hiện Đỗ Long làm bố đơn thân, nuôi dạy bé Đỗ Ngọc Thanh Vy, gần một tuổi.

