Ngôi sao 'Fast and Furious' bị điều tra vì để chó cắn chết thú cưng của hàng xóm

MỹCảnh sát vừa ban hành lệnh bắt nam diễn viên Tyrese Gibson sau khi đàn chó ngao của anh thả rông, tấn công và cắn chết một con chó nhỏ hơn của hàng xóm.

Cảnh sát cho biết hôm 18/9, một người sống gần nhà Gibson tại Buckhead - khu vực giàu có ở Atlanta - đã gọi 911 khi bốn con Cane Corso của ngôi sao này chạy rông và tấn công thú cưng của họ.

The People đưa tin, đàn chó của Gibson khi đó đi lại tự do trong khu phố. Chủ nhân chú chó bị tấn công cho biết không nghe thấy tiếng kêu, nhưng phát hiện sự việc đau lòng khi ra sân. Camera an ninh của gia đình đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng.

"Anh ta đã để chúng tự do đi lại và giết chết một con vật vô tội", người hàng xóm cáo buộc.

Chó hoang ở Buckhead. Cảnh sát cho biết chúng là chó của Tyrese Gibson. Ảnh: Fulton County Police Department

Sau vụ tấn công, Gibson cho biết sẽ giao nộp đàn chó cho Dịch vụ Động vật. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến nhà anh hôm 22/9, nam diễn viên đã yêu cầu thêm 3-4 ngày để quyết định.

Cảnh sát sau đó xin lệnh khám xét và thực hiện ngay trong đêm, đồng thời đề nghị lệnh bắt giữ Gibson với cáo buộc ngược đãi động vật. Khi lực lượng chức năng đến biệt thự, anh và những con chó đã biến mất.

Ngày 30/9, luật sư của Gibson ra tuyên bố thay mặt thân chủ, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình hàng xóm và khẳng định vụ tai nạn xảy ra khi anh vắng nhà.

"Khi biết về tai nạn đáng tiếc này, ông Tyrese Gibson đã ngay lập tức đưa ra quyết định khó khăn là tìm một gia đình mới cho những chú chó của mình ở một môi trường an toàn và yêu thương", luật sư cho hay.

Liên quan đến lệnh bắt giữ vì cáo buộc tội nhẹ, phía luật sư nói Gibson "đang hợp tác toàn diện" với chính quyền để giải quyết sự việc một cách có trách nhiệm, nhưng không nêu rõ anh đã bị giam giữ hay đã nộp tiền bảo lãnh tại ngoại.

Tyrese Gibson trong Fast and Furious 6 năm 2013. Ảnh: IMDb

Trả lời truyền thông sáng nay, Tyrese Gibson gửi một video vừa đăng trên Instagram cá nhân, trong đó ông đang chơi đùa với những chú chó của mình. Ông cho biết mình đang ở Los Angeles cùng gia đình trong video và "rất đau lòng" về cái chết của chú chó nạn nhân,

Gibson cũng cho biết chó của ông chưa bao giờ hung dữ trước đây. Dù trong một video khác vào tháng 3, ông lại than phiền những chú chó Cane Corso mới của ông "quá hung dữ".

Ở Mỹ, luật về trách nhiệm khi thú cưng gây hại thường do từng tiểu bang quy định. Trong trường hợp chó cắn chết chó hàng xóm, chủ nhân phải bồi thường giá trị con vật bị giết, chi phí thú y. Ở một số bang, nếu con chó mang giá trị tình cảm đặc biệt, tòa có thể cho phép bồi thường cao hơn thiệt hại kinh tế đơn thuần, bao gồm cả tổn thất tinh thần.

Một số bang chỉ buộc chủ chó chịu trách nhiệm nếu biết thú cưng có tính hung hãn. Tuy nhiên, đa số quy định chủ luôn phải chịu trách nhiệm, bất kể trước đó con chó từng tấn công hay chưa.

Luật kiểm soát động vật cũng đưa ra các yêu cầu chung như rọ mõm, dây dắt, tiêm chủng. Trừ trường hợp chủ nhân cố tình huấn luyện chó cho mục đích tấn công, hầu hết các vụ việc thú cưng gây hại lẫn nhau chỉ dẫn đến xử lý dân sự, chủ phải chịu phạt bồi thường.

Tyrese Gibson, sinh năm 1978 tại Los Angeles, California, là diễn viên, nhà biên kịch, ca sĩ, nhạc sĩ, tác giả người Mỹ. Anh nổi tiếng với vai tay đua Roman Pearce trong loạt phim Fast & Furious và Robert Epps trong Transformers. Trong sự nghiệp âm nhạc, Tyrese đã bán được 3,69 triệu album tại Mỹ.

Tháng 9 năm ngoái, nam diễn viên từng vướng ồn ào khi ly hôn người vợ thứ hai, từ chối chu cấp nuôi con và bị chủ tọa ra lệnh bắt ngay trong phiên tòa.

Hải Thư