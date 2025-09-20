Ngôi sao chip bán dẫn rời Mỹ về Đại học Thanh Hoa giảng dạy

Trung QuốcSau gần 20 năm làm việc tại Intel, chuyên gia chip bán dẫn Su Fei vừa về nước, giảng dạy toàn thời gian tại Đại học Thanh Hoa.

Su Fei hiện là "Giáo sư danh dự" tại trường Vi mạch, Đại học Thanh Hoa. Ông từng theo học cử nhân (năm 1999) và thạc sĩ (2001) ngành Tự động hóa tại đây, trước khi lấy bằng tiến sĩ Kỹ thuật điện và máy tính tại Đại học Duke, Mỹ vào năm 2006.

Trong gần 20 năm ở Intel, một trong những tập đoàn sản xuất chip hàng đầu, Su Fei chuyên phát triển các giải pháp thiết kế để kiểm thử (DFX) và quản lý vòng đời silicon (SLM). Công việc của ông trải dài từ khâu ý tưởng, thiết kế, sản xuất thử nghiệm cho đến vận hành, với mục tiêu tối ưu độ tin cậy, tính bảo mật và hiệu suất của chip bán dẫn.

Su Fei cũng công bố nhiều chương sách cùng hơn 70 bài báo khoa học quốc tế. Nghiên cứu của ông tập trung vào đổi mới từ cấp độ mạch đến kiến trúc, nhằm phát triển thế hệ chip có "tính tự nhận thức" và "khả năng phục hồi", ứng dụng trong các lĩnh vực đang bùng nổ như phần cứng AI/ML, hệ thống y sinh, chip sinh học và siêu máy tính.

Ông được trao nhiều giải thưởng lớn, như: Luận án xuất sắc của Hiệp hội Tự động hóa thiết kế châu Âu (2006), bài báo xuất sắc tại Hội nghị Thiết kế VLSI IEEE (2007), tác giả trẻ xuất sắc của IEEE Circuits and Systems Society (2008)...

Đại học Thanh Hoa đánh giá các nghiên cứu của Su Fei tác động đáng kể đến ngành. Sự trở lại của ông được kỳ vọng sẽ cải thiện trình độ khoa học và công nghệ, cũng như đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp bán dẫn ở Trung Quốc.

"Tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện khi được đồng hành cùng các sinh viên và kỹ sư trẻ trong hành trình khám phá ngành công nghiệp bán dẫn và điện toán đầy biến động", ông nói.

Trước đó, Su Fei từng có kinh nghiệm giảng dạy tại Đại học Duke (2018-2021) và Đại học bang Arizona, Mỹ (từ 2023).

Su Fei. Ảnh: Tsinghua University

Su Fei tiếp nối làn sóng trở về của các nhà khoa học Trung Quốc trong hàng chục năm qua.

Trước ông vài tháng, Wang Jiangtao, ngôi sao về khoa học vật liệu với gần 60 bằng sáng chế, từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cũng về giảng dạy ở Đại học Bắc Kinh.

Huyền Trang (theo SCMP, Tsinghua, IEEE)