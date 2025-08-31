'Ngôi sao cảnh sát' ở Mỹ bị vạch trần giết vợ sau 58 năm

MỹBuford Pusser, cảnh sát trưởng quá cố từng truyền cảm hứng cho một bộ phim Hollywood, bị kết luận giết vợ vào năm 1967 rồi khiến mọi người tin rằng bà bị kẻ thù sát hại.

Ngày 29/8, Cục Điều tra bang Tennessee thừa nhận rằng phát hiện này có thể sẽ gây sốc cho nhiều người hâm mộ Buford Pusser và đã xem Walking Tall năm 1973, bộ phim khắc họa Buford như một cảnh sát trưởng quyết liệt, công bằng, không khoan nhượng với tội phạm. Bộ phim được làm lại vào năm 2004, và nhiều sĩ quan đã gia nhập lực lượng thực thi pháp luật nhờ câu chuyện của Buford, theo ủy viên công tố quận Mark Davidson.

Có đủ bằng chứng cho thấy nếu Buford, cảnh sát trưởng hạt McNairy, đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi bảy năm sau cái chết của vợ, còn sống đến ngày nay, các công tố viên sẽ đệ trình cáo trạng về tội giết bà Pauline Mullins Pusser. Các điều tra viên cũng phát hiện dấu hiệu cho thấy Pauline bị bạo lực gia đình.

Cục Điều tra bang Tennessee bắt đầu xem xét lại các hồ sơ cũ hàng thập kỷ trước về cái chết của Pauline vào năm 2022 trong quá trình tái điều tra các vụ án chưa có lời giải. Các đặc vụ đã phát hiện mâu thuẫn giữa lời khai của Buford và bằng chứng, nhận được tin báo về hung khí và khai quật thi thể Pauline để khám nghiệm.

Nhà chức trách khai quật mộ Pauline Mullins Pusser để điều tra vào năm 2024. Ảnh: TBI

"Vụ án này không phá hủy một huyền thoại mà trả lại phẩm giá cho Pauline và mang đến sự kết thúc cho gia đình bà, đồng thời đảm bảo sự thật không bị chôn vùi theo thời gian. Sự thật rất quan trọng. Công lý cũng rất quan trọng. Dù đã 58 năm trôi qua, Pauline xứng đáng có được cả hai", Giám đốc Cục Điều tra bang Tennessee phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến.

Mâu thuẫn trong lời khai của cảnh sát trưởng

Vụ án xảy ra vào ngày 12/8/1967. Buford nhận được cuộc gọi vào sáng sớm về một vụ gây rối. Ông cho biết vợ muốn đi cùng đến hiện trường. Khi họ đi ngang qua Nhà thờ New Hope Methodist, một chiếc xe dừng lại và bắn nhiều phát vào xe của Buford, khiến Pauline thiệt mạng và Buford bị thương. Cảnh sát trưởng phải nằm viện 18 ngày và trải qua nhiều ca phẫu thuật để hồi phục. Vụ án chủ yếu dựa trên lời khai của chính Buford và nhanh chóng khép lại.

Trong quá trình xem xét lại vụ án, bác sĩ pháp y Michael Revelle đã nghiên cứu ảnh chụp tử thi, ảnh chụp hiện trường vụ án, ghi chép của giám định viên y khoa lúc đó và lời khai của Buford. Ông kết luận Pauline nhiều khả năng đã bị bắn bên ngoài rồi bị đưa vào trong xe.

Ông phát hiện chấn thương sọ não của Pauline không khớp với ảnh chụp hiện trường vụ án bên trong xe. Vết máu bắn tung tóe trên nắp capo bên ngoài xe mâu thuẫn với lời khai của Buford. Vết thương do súng bắn trên má Buford thực chất là ở cự ly gần chứ không phải do bắn từ xa như Buford mô tả, và có khả năng là do tự gây ra.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Pauline bị gãy mũi và đã lành trước khi chết. Lời khai của những người thân quen tại thời điểm bà qua đời ủng hộ kết luận rằng bà là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Cục Điều tra bang Tennessee dự định công bố toàn bộ hồ sơ vụ án, dài hơn 1.000 trang, cho công chúng bằng cách chuyển giao cho Đại học Tennessee sau khi hoàn tất việc biên tập. Nhà trường sẽ tạo một cơ sở dữ liệu trực tuyến có thể tìm kiếm vụ án.

Tuệ Anh (theo AP)