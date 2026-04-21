Ngôi sao Ấn Độ vướng tranh cãi vì 'thích' ảnh người mẫu Đức

Chỉ một cú nhấn "thích" trên Instagram, siêu sao cricket Virat Kohli bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi khắp Ấn Độ, kéo theo làn sóng bàn luận dữ dội về đời tư và hành vi trên mạng xã hội.

"Một cú click và cả Ấn Độ dậy sóng. Virat Kohli, một trong những ngôi sao thể thao lớn nhất thế giới, lần này không gây chú ý bằng thành tích thi đấu mà bởi một lượt 'thích' trên Instagram", báo Đức Bild bình luận.

Theo đó, Kohli bị phát hiện bấm "thích" bài đăng của người mẫu gốc Đức - Nam Phi, với tài khoản LizLaz_TV trên Instagram, từ 11 tuần trước. Trong đó, cô diện chiếc váy màu xanh xẻ cao táo bạo. Kohli đã "bỏ thích", nhưng các ảnh chụp màn hình lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Ấn Độ, khiến câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài nóng.

Một số người bênh vực Kohli, cho rằng việc một cá nhân không thể thoải mái bấm "thích" trên mạng xã hội là điều vô lý. Trong khi đó, ý kiến khác chỉ trích, nhấn mạnh rằng Kohli đã lập gia đình và có hai con. Không ít người còn chế giễu lời giải thích, quy mọi chuyện cho "thuật toán".

Trước phản ứng dữ dội, Kohli lên tiếng giải thích: "Tôi muốn làm rõ rằng trong lúc dọn dẹp bảng tin, thuật toán có thể đã vô tình ghi nhận một tương tác. Hoàn toàn không có chủ ý nào phía sau. Mong mọi người không suy đoán không cần thiết".

Ảnh chụp màn hình Kohli bấm "thích" loạt ảnh của LizLaz.

Về phía LizLaz, cô cho biết bản thân bất ngờ khi vụ việc bùng nổ: "Tôi thức dậy và thấy mình xuất hiện khắp các mặt báo". Người mẫu này nói thêm rằng cô không hề biết thời điểm Kohli "thích" bài đăng, mà chỉ nhận ra qua các tin nhắn và bài viết được gửi tới dồn dập.

Trước làn sóng chỉ trích, LizLaz thậm chí bày tỏ sự cảm thông. "Tôi hơi thấy tội cho anh ấy. Ban đầu tôi rất vui khi anh ấy bấm 'thích', nhưng khi anh ấy bỏ thích, tôi thấy đáng tiếc vì không hiểu sao chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy".

LizLaz cũng chia sẻ rằng mình đã trở thành người hâm mộ cricket sau khi theo dõi Giải Ngoại hạng Cricket Ấn Độ, đặc biệt yêu thích đội Royal Challengers Bangalore. "Nếu ủng hộ đội này, Kohli luôn là cầu thủ đáng xem nhất. Anh ấy thực sự xuất sắc", cô nói.

Virat Kohli chụp ảnh cùng vợ, nữ diễn viên Anushka Sharma, trong buổi lễ vinh danh trận Test thứ 100 của anh, trước trận Test đầu tiên giữa Ấn Độ và Sri Lanka tại Mohali, Ấn Độ ngày 4/3/2022. Ảnh: AP

Là một trong những ngôi sao cricket vĩ đại nhất lịch sử, Virat Kohli từng giữ băng đội trưởng đội tuyển Ấn Độ ở cả ba thể thức thi đấu quốc tế gồm Test (thi đấu kéo dài nhiều ngày), ODI (mỗi đội 50 lượt đánh) và T20 (mỗi đội 20 lượt đánh). Anh là trụ cột trong các chức vô địch lớn như World Cup 2011, Champions Trophy 2013, T20 World Cup 2024 và Champions Trophy 2025.

Kohli hiện là một trong những VĐV ghi điểm hàng đầu lịch sử IPL trong màu áo Royal Challengers Bengaluru, đồng thời sở hữu hàng loạt kỷ lục về số "century" - thuật ngữ chỉ việc một VĐV ghi từ 100 điểm trở lên trong một lượt đánh - cùng thành tích ghi điểm ấn tượng ở cả ba thể thức quốc tế.

Với hơn 276 triệu người theo dõi trên Instagram, anh chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trong giới thể thao. Kohli cũng là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn và từng được vinh danh là "Cầu thủ cricket của thập kỷ" (2011-2020).

Ngoài sân cỏ, Kohli có đời sống cá nhân thu hút truyền thông với cuộc hôn nhân cùng nữ diễn viên Bollywood Anushka Sharma. Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm 2013, kết hôn vào năm 2017 trong một buổi lễ riêng tư tại Florence (Italy), và hiện có hai con.

Hồng Duy (theo Bild)