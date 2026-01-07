Ngôi sao AI bỏ ghế giáo sư Mỹ về Trung Quốc

Ling Haibin - "cha đẻ" ứng dụng di động nhận diện thực vật đầu tiên thế giới với hơn 51.000 lượt trích dẫn, rời Đại học Stony Brook về đầu quân cho Đại học Tây Hồ, Trung Quốc.

Cuối tháng trước, Đại học Tây Hồ (Westlake University) ở Hàng Châu thông báo Ling sẽ trở thành giáo sư, chủ nhiệm Khoa Trí tuệ nhân tạo, đồng thời dẫn dắt Phòng thí nghiệm ứng dụng và máy tính thông minh của trường.

Ling nổi tiếng với những nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực thị giác máy tính và AI, bao gồm LeafSnap, ứng dụng di động đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ nhận diện hình ảnh để xác định các loài thực vật thông qua ảnh chụp lá cây. Công trình giúp máy móc hiểu và tương tác tốt hơn với thế giới hình ảnh, tạo nền tảng cho nhiều ứng dụng hiện nay, từ AR (thực tế tăng cường) đến phân tích hình ảnh y sinh.

Nhà khoa học 51 tuổi cho biết ông chuyển công tác vì Đại học Westlake có thể giúp ông tự do hơn trong việc khám phá các hướng nghiên cứu mới lạ.

"Các lĩnh vực AI truyền thống đã chín muồi, đòi hỏi khám phá mới mẻ để tạo ra những đột phá đích thực", Ling nói.

Ling Haibin. Ảnh: Westlake University

Trước khi trở về, ông là giáo sư tại Đại học Stony Brook-New York từ năm 2019, nghiên cứu viên cao cấp của Hiệp hội Kỹ sư Điện và Điện tử Mỹ (IEEE).

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Quý Châu, Ling bộc lộ tài năng toán học từ nhỏ. Năm 1992, ông được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh, lấy bằng cử nhân và thạc sĩ Khoa học máy tính. Ông làm trợ lý nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu khu vực châu Á của Microsoft trước khi đến Đại học Maryland (Mỹ) năm 2001 để làm nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Tại đây, Ling tập trung vào thị giác máy tính - lĩnh vực còn khá mới mẻ vào thời điểm đó. Đây là nền tảng để ông tạo ra LeafSnap, một ứng dụng mang tính cách mạng, hỗ trợ người làm vườn bằng các chức năng như hướng dẫn chăm sóc cây, chẩn đoán bệnh và theo dõi bộ sưu tập cây của riêng họ. Nó nhanh chóng phổ biến và trở thành tiền thân của vô số ứng dụng tương tự sau này.

Sau khi lấy bằng tiến sĩ, ông chuyển trọng tâm sang theo dõi mục tiêu động (dynamic target tracking). Công nghệ này không chỉ đóng vai trò then chốt trong giám sát an ninh mà còn là trụ cột nền tảng cho nhiều lĩnh vực, bao gồm hình ảnh y tế và tương tác cử chỉ AR/VR (thực tế tăng cường/thực tế ảo).

Giao diện của ứng dụng LeafSnap. Ảnh: PHYS.

Nhờ những nghiên cứu của mình, Ling được trao nhiều giải thưởng danh giá, như giải Career của Quỹ khoa học quốc gia Mỹ, giải Nghiên cứu và hợp tác của Yahoo, giải Nghiên cứu học máy của Amazon và giải Bài báo khoa học tốt nhất năm 2021 tại IEEE VR – hội nghị quốc tế hàng đầu về thực tế ảo.

Theo một bài đăng của Đại học Stony Brook, năm 2024, Ling được Clarivate (tổ chức quản lý cơ sở dữ liệu trích dẫn khoa học Web of Science) xếp trong nhóm 1% nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới. Ông hiện có hơn 51.000 lượt trích dẫn trên trang Google Scholar.

Ling cũng từng là thành viên ban biên tập ở một số tạp chí hàng đầu của IEEE, thường xuyên giữ vai trò chủ trì lĩnh vực tại các hội nghị AI lớn.

Quyết định của ông tiếp nối làn sóng trở về của các nhà khoa học gốc Hoa ở nhiều nơi trên thế giới như Mỹ, Canada, Australia, châu Âu... Thống kê trong 5 năm, tính đến cuối năm ngoái, của Global Times cho biết số lượng nhà khoa học hàng đầu tại Trung Quốc đã tăng từ khoảng 18.800 lên hơn 32.500 người. Trong đó, tỷ lệ học giả quốc tế tăng từ 16,9% lên 27,9%.

Các học giả danh tiếng hồi hương không chỉ mang theo kiến thức chuyên môn mà còn cả mạng lưới kết nối quốc tế, từ đó tạo ra cú hích lớn cho giáo dục và công nghệ Trung Quốc trong cuộc đua toàn cầu.

Khánh Linh (Theo SCMP, Complete AI Training, Westlake University)