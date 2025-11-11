Ngôi sao 80 tuổi của Squid Game được trắng án trong vụ quấy rối tình dục

Hàn QuốcO Yeong-soo, diễn viên đoạt Quả cầu vàng năm 2022 với vai diễn trong phim Squid Game, được tòa phúc thẩm đã tuyên trắng án.

Chiều 11/11, Tòa án quận phúc thẩm Suwon đưa ra phán quyết trong vụ án quấy rối tình dục liên quan diễn viên gạo cội này.

Bản án sơ thẩm tuyên ông 8 tháng tù với cáo buộc ôm và hôn má một người phụ nữ trong chuyến lưu diễn khu vực cho một vở kịch.

Tòa phúc thẩm cho biết có lý do để nghi ngờ việc bị cáo có thực sự thực hiện hành vi đó không. Một mặt, cô gái đã được tư vấn về bạo lực tình dục sáu tháng sau vụ việc và nhận được lời xin lỗi từ bị cáo.

Tuy nhiên, tòa cũng lưu ý đến khả năng trí nhớ của nạn nhân có thể bị bóp méo theo thời gian và cần phải bảo vệ quyền lợi của bị cáo. Phán quyết vô tội được đưa ra trong trường hợp không đủ căn cứ buộc tội.

Ông O Yeong-soo trong bộ phim đình đám Squid Game, mang lại giải Quả cầu vàng cho nam diễn viên. Ảnh: Korea Herald

Sau bản án sơ thẩm, ông O Yeong-soo được hoãn thi hành án hai năm và phải tham gia 40 giờ học về bạo lực tình dục. Với phán quyết bị đảo ngược, nam diễn viên sẽ không phải chịu bất cứ biện pháp quản lý tư pháp nào.

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, năm 2022, ông bị một nữ diễn viên (ẩn danh tính) đệ đơn tố cáo có hành vi chạm vào cô một cách không thích hợp. Trong nhiều lần vào tháng 8 và tháng 9/2017, ông đã "ôm, nắm tay cô, hôn lên má cô và nằm trong căn phòng thuê của cô, nơi nam diễn viên đưa ra những bình luận có thể không phù hợp về tình dục", bản án nêu.

Nữ diễn viên kể cho người khác nghe về việc này và viết trong nhật ký. Cô nói cố gắng quên đi những ký ức đau buồn cho đến khi thành công của "Squid Game" vào năm 2021 khiến tên tuổi ông O Yeong-soo tràn mặt báo. Sự đau khổ trong cô lúc này không thể ngủ yên.

Trước cáo buộc, nam diễn viên nhiều lần phủ nhận, cho rằng nắm tay cô để giúp xách đồ. Ông đã xin lỗi về việc này nhưng đó không phải là sự thừa nhận tội lỗi.

Ông O Yeong-soo đã xuất hiện trong hơn 200 vở kịch kể từ năm 1968 và giành được nhiều giải thưởng sân khấu, được coi là một trong những diễn viên sân khấu thành đạt nhất Hàn Quốc.

Tháng 1/2022, ông đoạt Quả cầu vàng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong Squid Game - giải thưởng đầu tiên dành cho một diễn viên màn ảnh Hàn Quốc.

Cáo buộc về hành vi sai trái tình dục đã làm tổn hại nghiêm trọng đến sự nghiệp của ông. Nam diễn viên này không có tên trong phần 2 của "Squid Game". Bộ Văn hóa nước này cũng đã ngừng phát sóng quảng cáo của chính phủ có sự góp mặt của ông.

Hải Thư (Theo Yonhap, CBS)