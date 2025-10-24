Ngôi sao 15 tuổi lên tập với đội một Man Utd

AnhJJ Gabriel lên tập với đội một Man Utd, dù không được thi đấu ở Ngoại hạng Anh.

Joseph Junior Andreou Gabriel, hay còn gọi là JJ Gabriel, tập với đội một Man Utd hôm 23/10, trong buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Brighton ở vòng 9 Ngoại hạng Anh. Theo BBC, tiền đạo 15 tuổi cũng tham gia khi "Quỷ Đỏ" chia hai đội hình đối đầu với nhau.

Gabriel là tài năng trẻ gây chú ý nhất tại học viện Man Utd hai năm qua. Ảnh: Man Utd

Việc Gabriel lên tập với đội một đang đặt câu hỏi liệu anh có thể chơi tại Ngoại hạng Anh mùa này hay không. Tuy nhiên, theo quy định của giải đấu, cầu thủ tham gia phải đủ ít nhất 15 tuổi trước khi mùa giải bắt đầu. Gabriel chỉ đủ 15 tuổi hôm 6/10, gần hai tháng sau khi Ngoại hạng Anh mùa này bắt đầu.

Gabriel sinh năm 2010, là con của cựu hậu vệ Brighton và tuyển Ireland, Joseph Delpesh O'Cearuill. Cậu bé bộc lộ tài năng ngay từ khi còn nhỏ, từng trải qua các học viện Chelsea, Arsenal và West Ham.

Hè 2021, Gabriel gia nhập học viện Man Utd cùng đợt với Cristiano Jr, con cả của Cristiano Ronaldo. Tại đây, các HLV không mất nhiều thời gian để nhận ra họ đang sở hữu một "viên kim cương". Gabriel chinh phục tất cả bằng khả năng kiểm soát bóng và rê dắt bẩm sinh.

Gabriel (phải) gia nhập học viện Man Utd cùng Cristiano Jr năm 2021. Ảnh: Man Utd

Mùa trước, khi mới 14 tuổi, Gabriel trở thành cầu thủ lập công trẻ nhất cho đội U18 Man Utd, khi ghi ba bàn trong ba trận. Mùa này, cậu bé tiếp tục phá kỷ lục khi ghi bảy bàn trong sáu trận, rồi ra mắt ở đội U19. HLV Tom Curtis cũng triệu tập Gabriel lên chơi sáu trận cho tuyển U15 Anh.

Hồi tháng 9, ngay trước sinh nhật thứ 15, Gabriel ký hợp đồng quảng cáo với một hãng đồ thể thao Mỹ. Theo truyền thông Anh, hợp đồng này vượt qua những gì mà Neymar từng nhận được khi còn chơi cho Santos thời trẻ.

Ngôi sao 15 tuổi ghi bàn cho U18 Man Utd Gabriel ghi bàn cho đội U18 Man Utd.

Nếu chơi từ mùa sau, Gabriel có thể trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất cho Man Utd. Kỷ lục 17 tuổi 8 ngày do cựu danh thủ Norman Whiteside giữ từ năm 1982.

Man Utd hiện xếp thứ chín Ngoại hạng Anh, với 13 điểm sau tám vòng. "Quỷ Đỏ" chỉ kém Top 4 hai điểm, mở ra khả năng trở lại đấu trường châu Âu mùa sau.

Thanh Quý (theo BBC)