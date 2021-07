Ngồi ôtô xem phim thời dịch

Rạp chiếu phim cho người trên ôtô mọc ra nhiều ở Mỹ và châu Âu thời dịch, lan đến một số quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Rạp chiếu ngoài trời cho xe hơi đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam khai trương ở Bãi Cháy Hạ Long (Quảng Ninh) hồi tháng 4, thu 50.000 đồng cho mỗi ôtô, không giới hạn số người trên xe. Trên fanpage ngày 28/6, đơn vị cập nhật lịch mở cửa vào tối thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, trong đó thứ bảy chiếu phim thiếu nhi. Ba phim hiện tại gồm: Godzilla đại chiến Kong (2/7), Bí mật thú cưng (3/7), Kingsman: Tổ chức hoàng kim (4/7).

Các phim được chiếu là phim cũ, ra rạp cách đây vài năm. Đại diện đơn vị cho biết từ khi mở dịch vụ, ngày cao nhất họ đón 100 xe, gần đây khách đến xem lai rai do dịch phức tạp. Chưa thành công nhưng đây là hướng đi mới trong bối cảnh các rạp phải đóng cửa. Nhà báo Nguyên Minh - người theo dõi hoạt động điện ảnh nhiều năm - đánh giá mô hình này hiệu quả ở các đô thị loại hai, loại ba, nơi có tiềm năng du lịch, mặt bằng rộng.

Hình ảnh rạp chiếu phim ở Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: Hạ Long Drive-In.

The Guardian nhận định dịch vụ xem phim cho khách trên ôtô đang mọc lên khắp thế giới để thỏa mãn cơn khát giải trí của người dân. Hiện nước Đức có hơn 20 rạp trong khi con số này ở Mỹ lên đến 300. Iran, Philippines cũng mở rạp đầu tiên từ năm ngoái, khi dịch bùng phát cao điểm. Trang Manila Times cho biết vào những ngày cuối tuần, nhiều khán giả trẻ, các gia đình có con nhỏ lái xe từ thủ đô Malina đến San Fernando để trải nghiệm. Nhiều người trả lời kênh GMA TV rằng họ thích xem phim ngoài trời hơn là ở nhà theo dõi kênh Netflix. Nam diễn viên Allen Dizon, nhà báo Nicolette Henson-Hizon và nhiều người nổi tiếng ở Philippines từng ủng hộ dịch vụ.

Cây bút Steve Rose của The Guardian viết: "Rạp chiếu phim cho ôtô ngoài trời là thế giới tuyệt vời nhất thời dịch: bạn đang ra khỏi nhà nhưng không nhất thiết phải ra khỏi ôtô, bạn ở cùng những người khác nhưng yên tâm tách biệt".

Ngồi ôtô xem phim ngoài trời thời dịch Hình ảnh rạp chiếu phim ngoài trời dành cho xe ôtô ở Mỹ. Video: Inside Edition.

Trang AutoExpress nhận xét các rạp chiếu ngoài trời ngày nay hoạt động tối ưu nhờ công nghệ hiện đại. Chủ rạp áp dụng thanh toán trực tuyến, soát vé dưới sự hỗ trợ của camera tự động. Giá vé trung bình khoảng 10 USD cho một người lớn. Một số rạp khác tính vé theo xe, khoảng 30 USD một chiếc. Một rạp chiếu tại London (Anh) cho những người không có xe thuê phương tiện với giá 20 bảng.

Tại rạp Luna ở Rotherhithe (Anh), các nhân viên đều mặc đồ bảo hộ, giữ khoảng cách an toàn. Thiết bị loa không dây phát cho khán giả được khử khuẩn sau mỗi lần sử dụng. Rạp cũng thiết kế khu vực vệ sinh, rửa tay sạch sẽ, được lau dọn thường xuyên. Tờ AutoExpress nhận xét người xem đến rạp phim ngoài trời vì mục đích trải nghiệm hơn là thưởng thức nội dung phim. Điểm trừ của mô hình này là chất lượng âm thanh, ánh sáng kém so với rạp trong nhà. Tuy nhiên, người xem có thể đảm bảo an toàn bởi mỗi xe cách nhau khoảng 1,8 mét.

Khán giả xem "Lion King" tại một rạp phim ở Đức. Ảnh: AP.

Hình thức ngồi ôtô xem phim ngoài trời ra đời từ năm 1915, với rạp chiếu đầu tiên ở Mexico, sức chứa lên đến 700 người. Ở Mỹ, rạp đầu tiên được mở ở Texas năm 1921. Trong vài thập niên tiếp theo, mô hình này lan rộng khắp nước Mỹ. Theo tờ Lebtown, Lebanon (bang Pennsylvania, Mỹ) có rạp phim ngoài trời từ năm 1950, mang tên Key Drive-In Theatre. Khi mới ra đời, khách đến rạp ở Lebanon có thể xem hai bộ phim liên tiếp với giá 50 cent cho một vé của người lớn. Vào ngày lễ hoặc cuối tuần, giá vé tăng gấp đôi. Thời ấy, họ phải gắn loa của rạp cạnh xe hơi.

Trong bài báo tháng 11/1990 trên tờ Daily News, Charles McConnel - quản lý của Key Drive-In Theatre lúc bấy giờ - cho biết mỗi tuần, rạp thu hút 700-800 chiếc xe đến xem phim. Hơn một nửa trong số khán giả trốn vé. Họ thường trùm chăn kín, ngồi ở băng ghế sau để qua mặt quản lý. Sự kiện chiếu phim xuyên đêm vào mùa hè được giới trẻ ưa chuộng. Họ mang theo đồ ăn và rượu, tụ tập cùng bạn bè. Abby Chase - một khán giả thường xem phim ngoài trời khi còn ở tuổi teen - kể rằng việc ngắm mặt trời dần nhô lên từ sau màn hình lớn là một trải nghiệm tuyệt vời. Trong MV Don't Say You Love Me của M2M năm 2000, hai ca sĩ tái hiện cảnh giới trẻ Mỹ xem phim, tiệc tùng, nhảy múa ngoài trời.

Các rạp chiếu phim ngoài trời thời ấy thành công do tạo được sự thoải mái cho người xem. Khán giả có thể hút thuốc, nói chuyện, thư giãn mà không ảnh hưởng đến người khác. Các gia đình có trẻ nhỏ rất ưa chuộng loại hình này. Lũ trẻ được mặc đồ ngủ, ăn uống, nô đùa trên xe.

Đến thập niên 1980, nhu cầu thưởng thức phim tại các rạp chiếu ngoài trời ở Mỹ giảm mạnh, khán giả ưa chuộng xem phim trong nhà. Chuỗi rạp Key Drive-In ở Lebanon vắng khách dần, dù đã nỗ lực cải tiến kỹ thuật khi phát âm thanh qua radio của từng xe. Năm 1991, địa điểm của Key Drive-In được bán cho hãng Walmart.

Hà Thu