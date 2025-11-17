Ngôi nhà với mái dốc chữ A, vận hành bằng năng lượng mặt trời

Ngôi nhà rộng 119 m2 nằm tại trung tâm đảo Amami, tỉnh Kagoshima, Nhật Bản, được thiết kế cho gia đình bốn người. Công trình được xây dựng trên nền ý tưởng sống độc lập, tự cung tự cấp trong bối cảnh biến đổi khí hậu và già hóa dân số tại các vùng nông thôn Nhật Bản.
Trước khi khởi công, KTS đã cắt hoàn toàn hệ thống điện của ngôi nhà với lưới điện quốc gia, chuyển sang sử dụng điện mặt trời. Dù bức xạ mặt trời tại Amami thấp tương đương miền Bắc Nhật Bản, đây vẫn là giải pháp khả thi. Công trình hoạt động không cần điều hòa, đảm bảo sinh hoạt trong điều kiện ẩm ướt, ánh sáng hạn chế.
Phần mái nhà lấy cảm hứng từ dạng mái irimoya (kiểu mái truyền thống gồm phần trên dốc như chữ A, phần dưới kéo dài sang hai bên thành mái hiên, giúp thoát nước tốt, che nắng mưa hiệu quả) và tôn kim loại địa phương, có lớp cách nhiệt, thông gió và điều tiết ánh sáng.
Ngôi nhà gồm 5 khối chức năng riêng biệt như phòng tắm, ngủ, kho… được bố trí tách biệt nhưng liên kết bằng các khoảng đệm chung, kết nối ra hiên nhà và vườn.
Toàn bộ hệ thống hoạt động theo nguyên tắc tuần hoàn khép kín: củi đốt tái sử dụng từ gỗ thừa trong xây dựng, rác hữu cơ làm phân bón cho vườn rau, thực phẩm thu hoạch được vào bữa ăn hàng ngày.
Không gian mở cho phép tổ chức sinh hoạt chung, phù hợp với truyền thống và tinh thần hợp tác tập thể của người dân Amami. KTS mô tả đây là nơi ở, đồng thời là một mô hình sống mới giữa bối cảnh môi trường nhiều biến động.
Không gian sinh hoạt kết hợp học tập được thiết kế lõm xuống sàn, tận dụng để tạo kệ sách bao quanh, kết nối trực tiếp với hiên và sân vườn bên ngoài nhờ hệ cửa mở lớn.
Không gian sinh hoạt với trần mái lộ kết cấu gỗ, sử dụng các dầm ngang lớn kết hợp lam gỗ thông gió phía trên.
Hành lang ngoài trời được che phủ bởi mái hiên, kết cấu gỗ lộ thiên, vừa hạn chế nắng gắt vừa tạo vùng đệm nối liền giữa không gian sinh hoạt và sân vườn. Lối đi bê tông chạy dọc theo khu vườn được lát đá tự nhiên, tăng khả năng thoát nước.
Bếp chạy dọc bên tường, đảo bếp được đặt ở giữa kết hợp làm khu vực ăn uống.
Khu vực rửa tay sử dụng tường ốp gỗ thẳng đứng kết hợp đá xám làm nền, tạo tương phản nhẹ giữa vật liệu ấm và lạnh. Bồn rửa bê tông đúc liền khối tối giản, giúp không gian nhỏ trở nên gọn gàng và dễ vệ sinh. Hệ gương lớn mở rộng thị giác, tăng hiệu ứng chiều sâu cho phòng.
Ngôi nhà khi lên đèn vào buổi tối.
Khi trời chuyển tối, ánh sáng vàng từ bên trong lan tỏa qua hệ cửa mở rộng, tạo nên khung cảnh sinh hoạt ấm cúng giữa không gian biệt lập.
Bích Phương (theo Archdaily)