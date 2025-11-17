Ngôi nhà với mái dốc chữ A, vận hành bằng năng lượng mặt trời

Trước khi khởi công, KTS đã cắt hoàn toàn hệ thống điện của ngôi nhà với lưới điện quốc gia, chuyển sang sử dụng điện mặt trời. Dù bức xạ mặt trời tại Amami thấp tương đương miền Bắc Nhật Bản, đây vẫn là giải pháp khả thi. Công trình hoạt động không cần điều hòa, đảm bảo sinh hoạt trong điều kiện ẩm ướt, ánh sáng hạn chế.

Phần mái nhà lấy cảm hứng từ dạng mái irimoya (kiểu mái truyền thống gồm phần trên dốc như chữ A, phần dưới kéo dài sang hai bên thành mái hiên, giúp thoát nước tốt, che nắng mưa hiệu quả) và tôn kim loại địa phương, có lớp cách nhiệt, thông gió và điều tiết ánh sáng.