Ngôi nhà thường xuyên 'đón' khách lạc tay lái dưới chân cầu

Cà MauNhiều năm nay anh Nguyễn Hoàng Duy luôn mở cổng nhà từ sáng đến đêm, biến sân thành vùng đệm "đón" người đi đường lạc tay lái khi đổ dốc cầu.

Ngày 3/3, anh Duy trích xuất camera an ninh của gia đình, cắt một số cảnh "đón khách lạ qua đường" đăng lên mạng xã hội với mục đích lưu giữ kỷ niệm và nhắc nhở người tham gia giao thông chú ý quan sát. Bất ngờ, đoạn video "gây bão" với hơn 2,2 triệu lượt xem, 60.000 lượt thích sau một ngày.

Nhiều người xem cho biết "thót tim" trước những tình huống nguy hiểm và dành lời khen cho gia chủ vì sự tử tế. Thậm chí, có người còn nhận ra chính mình trong clip.

Từng lao thẳng xe vào hiên nhà anh Duy cuối tháng 7/2025, anh Linh Tuấn cho biết do không quen địa hình nên khi đổ dốc đã mất đà. "May mà cổng nhà mở toang nên tôi không gặp tai nạn đáng tiếc", anh Tuấn nhớ lại.

Ngôi nhà luôn mở cổng 'đón' người lạ lạc tay lái dưới chân cầu Video anh Hoàng Duy chia sẻ cảnh sân nhà trở thành "vùng đệm" cho các phương tiện lạc tay lái. Nguồn: Hoàng Duy

Giải thích về những tình huống "dở khóc, dở cười" này, anh Duy cho biết nhà mình nằm sát chân cầu sắt Vĩnh Hưng A (xã Châu Thới), cạnh con đường dân sinh rộng 3,5 m. Cây cầu có tuổi đời gần 20 năm, đường dẫn thiết kế theo hình chữ Y rẽ ngoặt sang hai bên và khá dốc. Người không quen đường hoặc tay lái yếu thường lúng túng, theo quán tính lao thẳng vào khoảng sân nhà anh nằm ngay đối diện.

Trước đây, gia đình từng chứng kiến nhiều vụ va chạm khiến cổng nhà hư hỏng. Đỉnh điểm là năm 2024, một thanh niên mất lái húc sập cổng vào nửa đêm.

Sau sự cố đó, gia đình quyết định mở cả hai cánh cổng suốt cả ngày. Khoảng sân rộng vô tình trở thành "vùng đệm" không gian để người lỡ đà kịp thời xử lý. Để tăng tính an toàn, gia chủ còn chủ động nâng nền sân cao hơn mặt đường, dọn sạch chướng ngại vật và lát gạch thô tạo độ nhám nhằm giúp xe dễ phanh lại.

Cầu sắt Vĩnh Hưng A, xã Châu Thới, Cà Mau có hai lối rẽ xuống, phía bên trái là rẽ qua cổng nhà anh Duy. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Gia đình vốn kinh doanh quán ăn, việc thỉnh thoảng có "khách không mời" lao rầm vào hiên nhà khiến mọi người giật mình, nhưng ai nấy đều đón tiếp bằng thái độ hòa nhã. "Nếu xem camera, một ngày có thể 1-2 lượt xe vào sân. Những người lạc tay lái thường lúng túng xin lỗi rồi rời đi. Tất cả chỉ là đi nhầm chứ không ai có ý định xấu", anh Duy chia sẻ.

Sống ngay cạnh bên, em Phi Long (15 tuổi) nhiều lần tưởng nhầm bạn bè đến chơi khi thấy các phương tiện lao thẳng vào sân nhà anh Duy. "Nhiều bạn mặc đồng phục đạp xe vào, em định chạy ra đón nhưng họ lại vội vã quay đầu vì đi nhầm dốc cầu", Long kể.

Để giảm thiểu rủi ro tại "điểm đen" này, vài năm gần đây, chính quyền địa phương đã lắp biển báo và rào chắn thu hẹp lối lên cầu để cấm ôtô. Bản thân gia đình anh Duy cũng luôn nhắc nhở nhau chú ý quan sát kỹ mỗi khi ra vào cổng.

Chia sẻ thêm về sức lan tỏa ngoài mong đợi của đoạn video, chàng trai 27 tuổi cho biết bản thân chỉ muốn đóng góp một phần nhỏ từ địa thế nhà mình để hỗ trợ mọi người. "Tôi hoàn toàn vui vẻ tạo không gian an toàn cho người đi đường, không hề có ý trách móc hay phàn nàn", anh nói.

Quỳnh Nguyễn