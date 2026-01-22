Ngôi nhà phủ kín hoa như cổ tích ở Bảo Lộc

Ngôi nhà phủ kín hoa chùm ớt nằm ở Thôn B' Đơr, xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng.

Nhiếp ảnh gia Hoàng Dưỡng, 35 tuổi, ở Hà Nội, cho biết trong chuyến đi xuyên Việt của mình từ Đà Lạt xuống Bảo Lâm, bất ngờ trước ngôi nhà ngập sắc hoa nên dừng lại xin phép chủ nhà vào khám phá, hôm 12/1.

"Tôi bấm máy liên tục vì không gian đẹp như cổ tích'', anh Dưỡng nói.