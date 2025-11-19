Ngôi nhà hình chiếc bút chì của cặp vợ chồng trẻ

Ngôi nhà tại Gangneung (Hàn Quốc) được cải tạo từ văn phòng ba tầng, giữ kết cấu cũ và tối ưu không gian sống.
Công trình rộng 137 m2 nằm ở khu dân cư cách một dãy nhà so với trục đường chính. Khi cải tạo thành nơi ở cho một cặp vợ chồng, căn nhà không thay đổi khung kết cấu nhưng thêm một số chi tiết để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.
Do thay đổi mục đích sử dụng, công trình phải đáp ứng các yêu cầu về chống cháy theo quy định xây dựng mới. Mặt đứng được bổ sung lớp cách nhiệt ngoài nhằm tăng hiệu quả giữ nhiệt. Mái nhà giữ nguyên vật liệu do không gặp vấn đề cách nhiệt, giúp tiết kiệm chi phí. Màu sắc và hình khối bên ngoài được điều chỉnh, phần mặt đứng ốp màu trắng, mái màu xanh lá cây, tạo hình dáng như một cây bút chì.
Trước khi cải tạo, tầng một của căn nhà là nơi trưng bày; tầng hai là văn phòng, phòng vệ sinh, góc pha trà; tầng ba làm không gian nghỉ ngơi. Vì không đủ diện tích chia thành các phòng ngủ riêng, nhóm thiết kế chọn mở rộng tầng một, tạo sảnh đón mới và biến không gian này thành khu bếp kết hợp phòng ăn. Khu đỗ xe vẫn được giữ lại với sức chứa hai xe ô tô.
Tầng hai bỏ vách ngăn cũ để tạo không gian sinh hoạt chung. Các khu phụ như phòng trà, nhà vệ sinh được chuyển thành khu tắm riêng biệt và phòng giặt.
Tầng ba được giữ nguyên trần chóp nhọn và cải tạo thành phòng ngủ cho hai vợ chồng, tạo trục kết nối xuyên suốt từ tầng một đến tầng ba.
Ngôi nhà tận dụng hệ cửa kính mở rộng các hướng nhìn. Khu bếp nằm trọn tầng một, bố trí theo dạng chữ U với hệ tủ dưới đồng bộ màu trắng giúp không gian gọn gàng, dễ thao tác.
Bàn đảo đặt giữa, tích hợp bếp từ, kết hợp với bàn ăn cạnh bên tạo thành trục sử dụng liền mạch. Đèn chùm pha lê cổ điển là chi tiết trang trí tạo điểm nhấn tương phản trong không gian nội thất hiện đại, tối giản.
Cầu thang - trung tâm kết nối ba tầng nhà được thiết kế sát tường, kết hợp tay vịn gỗ và khung thép sơn trắng nhằm tiết kiệm diện tích và đảm bảo an toàn.
Hệ tủ sách lớn cao kịch trần chạy dọc theo trục cầu thang, tận dụng tối đa chiều cao để lưu trữ và trưng bày. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ nhỏ phía hông giúp không gian luôn đủ sáng.
Phòng sinh hoạt chung được bố trí liền mạch với khu vực thư giãn và góc chơi nhạc, tận dụng trọn vẹn chiều rộng ngôi nhà. Bộ sofa lớn đặt sát tường, đối diện cửa kính toàn phần mở ra ban công giúp không gian sáng và thoáng.
Góc sinh hoạt tích hợp piano được bố trí sát tường, tận dụng mảng trống để đặt đàn đứng gỗ cổ điển cùng ghế đệm tông nâu đồng bộ. Cạnh bên là ghế bập bênh gỗ, tạo điểm nghỉ thư giãn liền kề hệ cửa kính lớn mở ra lối đi phía ngoài.
Hệ tủ âm tường chạy dọc theo chiều cao không gian, cung cấp không gian lưu trữ mà không phá vỡ tổng thể tối giản.
Phòng ngủ tầng trên cùng được bố trí dưới mái chóp nhọn, giữ nguyên kết cấu trần cũ để tận dụng chiều cao và tạo điểm nhấn hình khối. Cửa kính lớn mở ra ban công riêng. Nội thất tối giản gồm giường đôi sát tường, ghế bọc nhung đỏ làm điểm nhấn màu sắc.
Toàn cảnh công trình vào buổi tối cho thấy rõ hình khối đặc trưng của mái nhà dốc màu xanh lá, nổi bật giữa khu dân cư nhà thấp tầng.
Bích Phương (theo Archdaily)