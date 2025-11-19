Ngôi nhà hình chiếc bút chì của cặp vợ chồng trẻ

Do thay đổi mục đích sử dụng, công trình phải đáp ứng các yêu cầu về chống cháy theo quy định xây dựng mới. Mặt đứng được bổ sung lớp cách nhiệt ngoài nhằm tăng hiệu quả giữ nhiệt. Mái nhà giữ nguyên vật liệu do không gặp vấn đề cách nhiệt, giúp tiết kiệm chi phí. Màu sắc và hình khối bên ngoài được điều chỉnh, phần mặt đứng ốp màu trắng, mái màu xanh lá cây, tạo hình dáng như một cây bút chì.

Trước khi cải tạo, tầng một của căn nhà là nơi trưng bày; tầng hai là văn phòng, phòng vệ sinh, góc pha trà; tầng ba làm không gian nghỉ ngơi. Vì không đủ diện tích chia thành các phòng ngủ riêng, nhóm thiết kế chọn mở rộng tầng một, tạo sảnh đón mới và biến không gian này thành khu bếp kết hợp phòng ăn. Khu đỗ xe vẫn được giữ lại với sức chứa hai xe ô tô.