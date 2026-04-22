Ngôi nhà có không gian phủ đầy họa tiết hoa

Căn nhà nằm gần khu phố tại đảo Nantucket, bang Massachusetts (Mỹ), nơi nổi tiếng với những ngôi nhà gỗ xám đặc trưng. Gia chủ là một người phụ nữ lớn tuổi, quyết định mua nhà sau khoảng thời gian đi thuê. Căn nhà mới xây rộng 380 m2, gồm 5 phòng ngủ, đủ tiện ích hiện đại nhưng lại thiếu chiều sâu và dấu ấn địa phương.
Cháu gái của chủ nhà nhận nhiệm vụ thiết kế nội thất với mục tiêu rõ ràng: tạo cảm giác ngôi nhà đã thuộc về hòn đảo từ lâu. Nữ thiết kế đã chọn bảng màu từ thiên nhiên mùa hè trên đảo: xanh lam của cảng, vàng cát của bãi biển, xanh lá của rừng cây và điểm thêm màu sắc rực rỡ của các loài hoa.
Điểm nhấn đầu tiên khi bước vào nhà là bức tranh tường mô phỏng cảnh tàu thuyền thế kỷ 18 tại cảng Nantucket. Phía dưới bức tranh là bộ giỏ mây xếp chồng, một nét đặc trưng của nghề thủ công truyền thống địa phương.
Các căn phòng trong nhà được bọc bởi giấy dán tường in họa tiết hoa hoặc vải hoa văn, tạo nên chuỗi liên kết thị giác từ phòng này sang phòng khác.
Phòng ăn dùng giấy dán họa tiết hoa cúc màu vàng đất, kết hợp bộ ghế đặt riêng và hai ghế mây xanh đặt ở đầu bàn.
Phòng khách chính bố trí hoàn toàn không có vải trơn. Toàn bộ ghế, bàn và gối đều phủ họa tiết, được phối có chủ ý.
Tại khu bếp, thay vì cải tạo tốn kém, nữ thiết kế chỉ sơn lại tủ bếp màu xanh nhạt và thay toàn bộ tay nắm, đủ để nâng tầm không gian mà không đụng đến kết cấu. Quầy đảo mặt đá marble trắng kết hợp 4 ghế mây bọc đệm vải họa tiết vàng, trở thành bàn ăn khi cần.
Phòng ngủ chính lấy cảm hứng từ những bụi cẩm tú cầu xanh ngoài cửa sổ, với chăn ga thêu hình chiếc giỏ đầy hoa.
Phòng ngủ cho khách thiết kế 2 giường đơn với đầu giường sơn màu xanh lá, đặt sát cửa sổ để tối ưu diện tích. Tủ đầu giường bằng gỗ ở chính giữa, trên đặt đèn đôi xanh ngọc, đủ sáng cho cả 2 phía.
Phòng đa năng kết hợp góc làm việc, sofa giường trong cùng một diện tích. Chiếc sofa bọc vải kẻ màu vàng đặt sát tường, có thể chuyển thành giường khi cần. Giấy dán tường họa tiết hoa vàng bao phủ toàn bộ tường.
Tầng hầm chuyển hẳn sang bảng màu xanh - đỏ, tạo không khí riêng biệt so với phần còn lại của nhà. 4 ghế sơn đỏ bóng đặt quanh bàn cờ mặt gỗ là tâm điểm của phòng. Phía sau là kệ mở trưng bày bộ sưu tập cốc của gia đình. Tường và trần ốp ván gỗ sơn cùng một màu xanh xám.
Phòng vệ sinh được dán kín tường bằng họa tiết hoa nhiều màu. Tủ lavabo sơn vàng, mặt đá marble trắng và vòi đồng hòa cùng tường hoa. Gương oval khung mây đan tạo điểm nhấn tự nhiên.
Ngoài trời, khu vực sân vườn được bố trí tách biệt với một bộ bàn ăn bằng gỗ. Phía sau là góc nhà với cầu thang trắng và ban công nhỏ tầng hai.
Bích Phương (theo Housebeautiful)