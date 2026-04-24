Ngôi nhà bốn mùa hoa của người phụ nữ Việt ở Mỹ

Năm 2015, chị Bích Lệ, quê Khánh Hòa, kết hôn và theo chồng định cư tại thành phố Antioch, bang California.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống trồng hoa kinh doanh nên chị Lệ đam mê cây cỏ từ nhỏ. Tuy nhiên, ký ức bị mất trộm 60 chậu sen đá khiến chị buồn và bỏ sở thích này. "Khi có nhà riêng và tình cờ tham gia hội nhóm người Việt yêu làm vườn tại Mỹ, đam mê trồng hoa trong tôi được đánh thức trở lại", chị nói.
Vợ chồng chị Lệ cùng nhau cải tạo khu vườn quanh nhà. Vùng Antioch có khí hậu ôn hòa, mùa đông lạnh nhưng không có tuyết, hoa có thể nở quanh năm. Tận dụng lợi thế này, chị trồng hoa hồng bao quanh nhà và đan xen các loài thân thảo theo mùa ở những khoảng đất trống.
"Tôi trồng các giống hoa phù hợp từng thời điểm để không gian luôn có màu sắc", chị Lệ nói.
Trong hình, vào cuối đông chị Lệ xuống giống hàng trăm củ tulip, mao lương, thủy tiên, hải quỳ.
Chị Lệ thích nhất mùa xuân bởi ngôi nhà như tỉnh giấc đông với những vạt hoa thân thảo hai bên hông nhà bắt đầu bung nở. Từ bếp nhìn ra triền đồi sau nhà, chị có thể ngắm trọn những vạt hoa và dãy hồng thân gỗ.
Một trong các loài hoa chị Lệ thích nhất là mao lương (phải) với lớp cánh kép tựa hoa hồng và cánh đơn tựa anh túc. Từ 30 củ ban đầu, sau 5 năm chị nhân giống lên 500 củ. Bà chủ vườn luân phiên thay đổi các giống sau mỗi năm để làm mới không gian.
Khi thời tiết ấm dần, hoa hồng bắt đầu nở, thay thế cho các loài hoa thân thảo. Trong vườn chị Lệ có 25 cây hồng thân gỗ, 10 hồng bụi, cùng ba giàn cổng vòm và một nhà chòi dành riêng cho hồng leo.
Trong hình là các giống hồng thân gỗ được chị Lệ bố trí hài hòa ở sau nhà. Chị Lệ ưu tiên các giống thân gỗ của nhà lai tạo David Austin. Mỗi đợt, hoa nở trĩu cành như những quả cầu màu sắc.
Sang hè và đến cuối thu, chị Lệ trồng thêm cúc, lily, thược dược, sao nhái, bên cạnh hoa hồng.
Sự kết hợp giữa thảm cúc và giàn hồng leo Eden biến góc bên hông nhà thành bức họa. "Tôi mê những ngôi nhà kiểu Pháp với hoa cỏ bao quanh. Không ngờ bằng chính đôi tay mình tôi đã biến giấc mơ thành hiện thực", chị Lệ nói.
Chị Lệ cho biết vất vả nhất của người trồng hoa hồng là lúc cắt tỉa cành lá vào mùa đông và dọn dẹp sau khi hoa tàn. Thời gian đầu, do thiếu kinh nghiệm, chị nhiều lần làm cây chết hoặc sốc do bón phân quá tay.
Dù bận rộn với tiệm nail từ 8h đến 18h, chị vẫn dành 2-3 tiếng mỗi ngày để nhổ cỏ, tỉa lá. Chồng chị nhiều lần đùa hỏi vợ "có tính ngủ luôn ngoài vườn không" vì tới nửa đêm còn không thấy vào nhà.
Chị Lệ cho biết có bốn quy tắc trong làm vườn của chị là đam mê, nghiêm túc, tư duy thẩm mỹ và kiên nhẫn. Một không gian đẹp cần bố cục tổng thể thoáng đãng. Việc trồng cây quá dày gây rối mắt, cản trở sự phát triển và khiến người chăm sóc dễ bị thương khi dọn dẹp.
Với chị, việc làm vườn đòi hỏi đầu tư thời gian như một công việc thứ hai. "Sự kiên nhẫn chờ đợi và tình yêu đặt vào từng mầm cây là yếu tố quyết định tạo nên khu vườn bốn mùa ngát hương", chị nói.
Trong hình là một chòi hóng mát được trồng hai loài hồng leo vàng và trắng. Chị Lệ thích ngồi đây thư giãn. "Càng trồng tôi càng thích hồng leo nhất vì mỗi năm cây một khỏe, hoa ngày càng nhiều, hương thơm đượm", chị nói.
Người phụ nữ gốc Việt cảm thấy cuộc sống viên mãn với một công việc ổn định, thói quen tập luyện giữ sức khỏe và một khu vườn thỏa mãn đam mê.
"Khu vườn là liều thuốc bổ giúp tôi khỏe lại ngay khi bước ra", chị nói. "Làm vườn giúp tôi hiểu hạnh phúc không phải là có mọi thứ mình muốn, mà là biết tự tay tạo ra và trân trọng những gì đang có".
Phan Dương
Ảnh: Nhân vật cung cấp