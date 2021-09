Ngôi nhà 'bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp'

Nhà lùi 1,2 mét so với mặt đường, bên ngoài có hàng rào gạch bê tông xếp chồng so le, không sơn phết hay tô vẽ. Viên trước xoay khoảng 5 độ so với viên sau, hàng trên lệch đi một viên rưỡi so với hàng dưới để tạo hiệu ứng động, giúp tường rào có sức sống hơn mà vẫn giữ được tính thô của gạch bê tông trần.