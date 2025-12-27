Ngôi nhà 99 m2 ghép từ nhiều lớp vật liệu và 'ký ức'

Ngôi nhà có diện tích 99 m2, tọa lạc tại Ichinomiya, Nhật Bản. Khu đất của căn nhà nằm ở rìa đồng bằng, nơi ruộng lúa và khu dân đan xen.
Gia chủ muốn xây một ngôi nhà mới mang dấu ấn, ý nghĩa riêng. Thiết kế của căn nhà được lấy cảm hứng từ những lớp ký ức gắn với các giai đoạn sống khác nhau của gia chủ, từ tuổi thơ, thời sinh viên đến hiện tại.
Công trình được tạo nên từ nhiều mảng tường có chất liệu và độ dày khác nhau. Các bức tường đứng độc lập, đảm nhiệm đồng thời vai trò ngăn chia, lưu trữ và định hình công năng.
Cách tổ chức này tạo ra các vùng sử dụng linh hoạt, không có ranh giới cứng. Người ở có thể cảm nhận không gian thay đổi tùy theo chất liệu đang hiện diện, từ bê tông trần, gỗ tự nhiên đến tấm kim loại.
Nguồn cảm hứng vật liệu được lấy từ xưởng gốm của gia đình, trường học đối diện, căn hộ thời sinh viên của gia chủ và cảnh quan đường phố nơi họ lớn lên.
Các khối nhà bố trí xoay quanh sân trong, giúp lấy sáng và thông gió tự nhiên cho toàn bộ công trình. Hệ cửa kính lớn kết nối trực tiếp các khu vực sinh hoạt với khoảng sân, tăng tính liên thông trong sinh hoạt hàng ngày.
Các bức tường thay vì đứng tách biệt, chúng đóng vai trò trung gian, giúp đồ đạc và vật dụng cá nhân hòa vào tổng thể.
Phòng khách, bếp và khu ăn uống nằm trong một trục mở.
Không gian chuyển tiếp, kết nối phòng ngủ, khu sinh hoạt chung và sân trong.
Phòng ngủ được bố trí mở ra sân trong qua hệ cửa kính trượt.
Không gian nhìn từ phòng ngủ mở ra khu vệ sinh chung, cho thấy cách tổ chức mặt bằng không khép kín, mà theo các lớp vật liệu.
Khu vệ sinh được đặt cạnh sân trong tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên. Bàn lavabo dạng dài kết hợp hai chậu đá, bên dưới bố trí hệ kệ mở đựng đồ, giỏ mây và khăn tắm, giúp tăng khả năng lưu trữ.
Ngôi nhà lên đèn vào buổi tối với ánh sáng vàng dịu hắt ra từ các ô cửa và hiên mái.
Bích Phương (theo Archdaily)