Ngôi nhà 99 m2 ghép từ nhiều lớp vật liệu và 'ký ức'

Công trình được tạo nên từ nhiều mảng tường có chất liệu và độ dày khác nhau. Các bức tường đứng độc lập, đảm nhiệm đồng thời vai trò ngăn chia, lưu trữ và định hình công năng.

Cách tổ chức này tạo ra các vùng sử dụng linh hoạt, không có ranh giới cứng. Người ở có thể cảm nhận không gian thay đổi tùy theo chất liệu đang hiện diện, từ bê tông trần, gỗ tự nhiên đến tấm kim loại.