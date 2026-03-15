Ngôi nhà 600 m2 với hệ cửa sổ và giếng trời dày đặc

Ngôi nhà có diện tích 600 m2 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), được thiết kế cho một gia đình nhiều thế hệ cùng sinh sống.
Thay vì mở nhiều về phía ngoài, không gian được tổ chức xoay quanh giếng trời lớn ở trung tâm.
Hệ cửa sổ ở nhiều mặt đứng cùng các ô mái kính kích thước khác nhau giúp ánh sáng đi sâu vào bên trong, tạo lớp chiếu sáng ổn định trong ngày.
Công trình hình thành không gian sống liên thông, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình nhiều thế hệ.
Ánh sáng tự nhiên trở thành yếu tố chính định hình trải nghiệm không gian bên trong ngôi nhà.
Không gian sinh hoạt chung kết nối trực tiếp với khoảng thông tầng ở trung tâm nhà, hệ cửa sổ lớn nhìn ra đường phố và hàng cây bên ngoài.
Các mặt sàn ở cao độ khác nhau được kết nối bằng bậc gỗ và lan can kính, tạo tầm nhìn xuyên suốt giữa các khu vực.
Sàn gỗ sáng màu được sử dụng liên tục giữa các phòng và hành lang, tạo cảm giác liền mạch.
Cầu thang gỗ được bố trí theo dạng lệch tầng, kết nối các không gian sinh hoạt.
Ngoài hệ cửa sổ mặt đứng, công trình còn bố trí nhiều ô mái kính đóng vai trò như các “bộ thu sáng”, đưa ánh sáng theo phương đứng xuống các tầng dưới.
Phòng tắm sử dụng một ô mở ngang sát mái để đưa ánh sáng tự nhiên vào bên trong.
Thiết kế giúp ngôi nhà hòa vào cấu trúc chung của khu dân cư xung quanh.
Bích Phương (theo Archdaily)