Ngôi nhà 500 m2 tổ chức không gian kiểu 'giếng bậc thang'

Thiết kế căn nhà lấy cảm hứng từ cấu trúc "giếng bậc thang" trong kiến trúc truyền thống Ấn Độ. Giếng bậc thang (stepwell) là loại công trình trữ nước truyền thống của Ấn Độ, xuất hiện từ khoảng thế kỷ VII. Công trình được đào sâu vào lòng đất, kết hợp hệ bậc thang nhiều tầng dẫn xuống mực nước. Ngoài chức năng lấy nước, các bậc thang và khoảng nghỉ còn tạo thành không gian sinh hoạt cộng đồng.

Trong kiến trúc hiện đại, cấu trúc này thường được tái hiện dưới dạng không gian lệch tầng, kết hợp ánh sáng và cây xanh để tăng kết nối.