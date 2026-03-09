Ngôi nhà 500 m2 tổ chức không gian kiểu 'giếng bậc thang'

Ngôi nhà ở Bengaluru, Ấn Độ, có diện tích khoảng 500 m2, nằm bên cạnh công viên và khu đất nông nghiệp.
Thiết kế căn nhà hướng các không gian sinh hoạt chính về công viên để tận dụng tầm nhìn ra cây xanh.
Thiết kế căn nhà lấy cảm hứng từ cấu trúc "giếng bậc thang" trong kiến trúc truyền thống Ấn Độ. Giếng bậc thang (stepwell) là loại công trình trữ nước truyền thống của Ấn Độ, xuất hiện từ khoảng thế kỷ VII. Công trình được đào sâu vào lòng đất, kết hợp hệ bậc thang nhiều tầng dẫn xuống mực nước. Ngoài chức năng lấy nước, các bậc thang và khoảng nghỉ còn tạo thành không gian sinh hoạt cộng đồng.
Trong kiến trúc hiện đại, cấu trúc này thường được tái hiện dưới dạng không gian lệch tầng, kết hợp ánh sáng và cây xanh để tăng kết nối.
Từ ý tưởng này, cầu thang được mở rộng thành hệ không gian trung tâm của ngôi nhà. Các bậc thang lớn kết hợp bồn cây, khoảng ngồi và thông tầng, tạo thành chuỗi không gian chuyển tiếp liên tục.
Hệ cầu thang vừa đóng vai trò giao thông, vừa là điểm kết nối cảnh quan.
Về vật liệu, mặt đứng sử dụng bê tông trần, nội thất bên trong phủ lớp sơn sáng màu, giúp không gian có sắc độ nhẹ và phản xạ ánh sáng tự nhiên.
Hệ giếng trời đặt ở nhiều vị trí trong nhà, đưa ánh sáng xuống các tầng và hỗ trợ cây xanh phát triển. Sự kết hợp giữa ánh sáng, khoảng mở và mảng xanh giúp các tầng luôn thông thoáng.
Căn nhà được thiết kế theo dạng lệch tầng. Cách tổ chức này giúp giảm cảm giác phải di chuyển liên tục bằng cầu thang.
Phòng khách, bếp và các ban công phòng ngủ mở ra công viên phía trước.
Hệ cửa kính trượt lớn giúp đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu trong nhà, tạo các mảng bóng cây đổ lên sàn bê tông và tường. Nội thất khu sinh hoạt chung được thiết kế tối giản với sofa, bàn gỗ và bệ trồng cây đặt sát tường.
Mỗi phòng ngủ đều có sân hiên riêng nhìn ra công viên.
Ánh sáng buổi sáng đi vào khu bếp, bàn ăn và phòng ngủ thông qua hệ cửa sổ lớn và các khoảng mở.
Trên mái, KTS bố trí một khán đài bậc thang ngoài trời để ngắm hoàng hôn và sinh hoạt gia đình. Từ đây có thể quan sát toàn cảnh công viên và cánh đồng xung quanh.
Sơ đồ trục đo minh họa tổ chức không gian trong nhà.
Bích Phương (The Archdaily)