Ngôi nhà 474 m2 mang kiến trúc đương đại đến làng quê nông thôn

Nằm giữa một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), căn nhà với diện tích 474 m2 mang đến kiến trúc tinh tế, thể hiện lăng kính đương đại giữa vùng thôn quê. Công trình biến khu đất gia đình trở thành một tổng thể hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan.

Căn nhà không chỉ là nơi nghỉ ngơi ở vùng quê, mà còn trở thành không gian sống mang đậm dấu ấn gia đình. Công trình giữ được sự cân bằng giữa yếu tố thẩm mỹ và tiện nghi, đồng thời cho thấy thiết kế hiện đại hoàn toàn có thể hòa hợp với bối cảnh làng quê truyền thống.