Ngôi nhà 474 m2 mang kiến trúc đương đại đến làng quê nông thôn

Nằm giữa một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), căn nhà với diện tích 474 m2 mang đến kiến trúc tinh tế, thể hiện lăng kính đương đại giữa vùng thôn quê. Công trình biến khu đất gia đình trở thành một tổng thể hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan.
Căn nhà không chỉ là nơi nghỉ ngơi ở vùng quê, mà còn trở thành không gian sống mang đậm dấu ấn gia đình. Công trình giữ được sự cân bằng giữa yếu tố thẩm mỹ và tiện nghi, đồng thời cho thấy thiết kế hiện đại hoàn toàn có thể hòa hợp với bối cảnh làng quê truyền thống.
Trọng tâm của căn nhà là ý tưởng “sân bốn mùa”, nơi khu vườn rộng được chia thành bốn mảng cảnh quan gồm vườn hoa đón vào nhà, bãi cỏ cạnh phòng khách, vườn rau cho khu phụ trợ và khu vườn đá thiền định. Cách tổ chức này tạo ra sự tương tác linh hoạt giữa các chức năng bên trong và không gian bên ngoài, cho phép nhịp sống thường ngày chuyển tiếp mượt mà vào những mảng thiên nhiên đa dạng.
Căn nhà với tầm nhìn ra rừng tre và những dãy núi xa, đưa việc ngắm nhìn thiên nhiên rộng lớn vào trải nghiệm sống hàng ngày.
Về kiến trúc, công trình thể hiện sự đáp ứng tinh tế với bối cảnh nông thôn nhưng vẫn giữ ngôn ngữ hình khối hiện đại. Hệ khối nhà được xếp lớp có chủ ý nhằm tạo cảm giác tăng dần về sự riêng tư.
Tầng hai gây ấn tượng với bốn bức tường nghiêng, không vuông góc nhau, giúp công trình tạo ra những góc nhìn luôn thay đổi khi quan sát từ các lối đi trong làng. Lên đến tầng ba, phần sàn được uốn cong và để lộ nhẹ, mang lại cảm giác thanh thoát. Tất cả được kết lại bằng một mái dốc một chiều đơn giản nhưng hài hòa với hình khối bên dưới.
Khu vườn rộng được thiết kế như một lớp đệm xanh giữa căn nhà mới và các công trình cũ của làng. Những phiến đá xếp tầng cùng hệ cây thấp tạo cảnh quan tự nhiên, đồng thời mở ra tầm nhìn thoáng đãng về núi đồi phía xa.
Không gian tầng một được mở rộng tối đa với hệ cửa kính lớn, giúp phòng khách đón trọn ánh sáng và tầm nhìn ra khu vườn. Nội thất tối giản cùng bảng màu trung tính tạo cảm giác thoáng đãng, kết nối mạch lạc giữa bên trong và cảnh quan bên ngoài.
Tầng hai được thiết kế như một phiên bản mới của nhà với vườn cây nhỏ, tạo thành một “sân vườn thứ năm” hoàn toàn khép kín.
Góc sân vườn trong nhà được bao quanh bởi kính, đón trọn ánh sáng từ giếng trời. Mảng xanh đóng vai trò như điểm dừng tự nhiên, làm mềm không gian.
Vật liệu được chuyển đổi theo chiều cao, tầng dưới dùng nhiều đá để phù hợp với ngữ cảnh làng, trong khi các tầng trên dần được ốp gỗ nhiều hơn nhằm tạo cảm giác ấm cúng và riêng tư. Sự phân tầng này dẫn dắt người ở từ không gian kết nối tới những khu vực ngày càng riêng tư.
Cầu thang gỗ uốn cong trở thành đường dẫn mềm mại. Hệ đèn thả nhiều tầng tạo điểm nhấn, làm nổi bật chiều cao không gian.
Bồn tắm đặt cạnh cửa sổ lớn hướng ra rừng tre, mang lại trải nghiệm thư giãn như hòa mình vào thiên nhiên. Ánh sáng tự nhiên và chất liệu đá sáng màu giúp không gian phòng tắm trở nên nhẹ nhàng và tĩnh tại.
Bích Phương (theo Archdaily)