Ngôi nhà 100 năm tuổi của đại ca giang hồ Sài Gòn xưa

Bên trong ngôi nhà dạng hình vuông gồm trệt và sân thượng. Phía dưới là nơi ở của gia đình, trên để thờ tự. Nhà lát gạch bông xưa, xây cao với hệ cột và vòm cong liền mạch với cấu trúc mặt tiền. Tường, cột cùng trần trang trí phù điêu, tranh vẽ, hoa văn thể hiện sự kết hợp Đông - Tây.

Ông Trần Trọng Hiền (62 tuổi) là cháu thứ 4 của ông Tư Mắt, là người trông coi ngôi nhà hiện nay. Hơn 60 năm sinh sống trong ngôi nhà, ông Hiền cho biết, đời trước gia đình rất giàu có, đất đai bạt ngàn. Trải qua thời gian, đất đai thu hẹp dần chỉ còn lại duy nhất ngôi nhà, hiện là nơi hai gia đình cùng sinh sống với 5 nhân khẩu.