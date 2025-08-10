Ngôi nhà 100 năm tuổi của đại ca giang hồ Sài Gòn xưa

Bên trong ngôi nhà dạng hình vuông gồm trệt và sân thượng. Phía dưới là nơi ở của gia đình, trên để thờ tự. Nhà lát gạch bông xưa, xây cao với hệ cột và vòm cong liền mạch với cấu trúc mặt tiền. Tường, cột cùng trần trang trí phù điêu, tranh vẽ, hoa văn thể hiện sự kết hợp Đông - Tây.
Ông Trần Trọng Hiền (62 tuổi) là cháu thứ 4 của ông Tư Mắt, là người trông coi ngôi nhà hiện nay. Hơn 60 năm sinh sống trong ngôi nhà, ông Hiền cho biết, đời trước gia đình rất giàu có, đất đai bạt ngàn. Trải qua thời gian, đất đai thu hẹp dần chỉ còn lại duy nhất ngôi nhà, hiện là nơi hai gia đình cùng sinh sống với 5 nhân khẩu.
Bên trong ngôi nhà dạng hình vuông gồm trệt và sân thượng. Phía dưới là nơi ở của gia đình, trên để thờ tự. Nhà lát gạch bông xưa, xây cao với hệ cột và vòm cong liền mạch với cấu trúc mặt tiền. Tường, cột cùng trần trang trí phù điêu, tranh vẽ, hoa văn thể hiện sự kết hợp Đông - Tây.
Ông Trần Trọng Hiền (62 tuổi) là cháu thứ 4 của ông Tư Mắt, là người trông coi ngôi nhà hiện nay. Hơn 60 năm sinh sống trong ngôi nhà, ông Hiền cho biết, đời trước gia đình rất giàu có, đất đai bạt ngàn. Trải qua thời gian, đất đai thu hẹp dần chỉ còn lại duy nhất ngôi nhà, hiện là nơi hai gia đình cùng sinh sống với 5 nhân khẩu.
Trần nhà được phân ô trang trí hoa lá, cành vàng lá ngọc theo phong cách châu Âu, kết hợp kỹ thuật vẽ và đắp nổi tinh xảo.
Trần nhà được phân ô trang trí hoa lá, cành vàng lá ngọc theo phong cách châu Âu, kết hợp kỹ thuật vẽ và đắp nổi tinh xảo.
Căn nhà có nhiều cửa vòm lắp kính màu, thường thấy trong kiến trúc thời Pháp. Hiện một số cửa đã được thay kính mới, không còn giữ được màu sắc độc đáo nguyên bản.
Căn nhà có nhiều cửa vòm lắp kính màu, thường thấy trong kiến trúc thời Pháp. Hiện một số cửa đã được thay kính mới, không còn giữ được màu sắc độc đáo nguyên bản.
Nội thất trong nhà bài trí đơn giản, phần lớn không gian là nơi để đồ dùng sinh hoạt. Theo ông Hiền, gia đình không còn giữ lại những kỷ vật gì của ông Tư Mắt. Xưa nhất chỉ còn lại chiếc bàn thờ cùng bộ bàn ghế cẩn xà cừ có tuổi đời hơn nửa thế kỷ.
Nội thất trong nhà bài trí đơn giản, phần lớn không gian là nơi để đồ dùng sinh hoạt. Theo ông Hiền, gia đình không còn giữ lại những kỷ vật gì của ông Tư Mắt. Xưa nhất chỉ còn lại chiếc bàn thờ cùng bộ bàn ghế cẩn xà cừ có tuổi đời hơn nửa thế kỷ.
Phía tầng thượng được xây dựng sân chầu để thực hiện các lễ nghi của đạo Cao Đài. Nơi đây chỉ có lối lên duy nhất là cầu thang nằm ở hành lang phía sau ngôi nhà.
Phía tầng thượng được xây dựng sân chầu để thực hiện các lễ nghi của đạo Cao Đài. Nơi đây chỉ có lối lên duy nhất là cầu thang nằm ở hành lang phía sau ngôi nhà.
Xung quanh bát quái đài là các am thờ các đấng thần, thánh, tiên của đạo Cao Đài. Tổng thể kiến trúc nhà cổ, hình tượng rồng được trang trí khá nhiều.
Xung quanh bát quái đài là các am thờ các đấng thần, thánh, tiên của đạo Cao Đài. Tổng thể kiến trúc nhà cổ, hình tượng rồng được trang trí khá nhiều.
Toàn cảnh công trình cổ nhìn từ trên cao, xung quanh là nhiều nhà dân xây san sát.
Toàn cảnh công trình cổ nhìn từ trên cao, xung quanh là nhiều nhà dân xây san sát.
Quỳnh Trần