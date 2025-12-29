Ngôi làng phạt tiền người kết hôn ngoại tỉnh

Trung QuốcChính quyền một ngôi làng ở Vân Nam gây tranh cãi khi ban hành hương ước phạt 1.500 nhân dân tệ với người kết hôn ngoại tỉnh và 3.000 tệ nếu mang thai trước cưới.

Cuối tháng 12, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền bản quy định có tên "Hương ước: Mọi người đều bình đẳng" của một ngôi làng thuộc thị trấn Mạnh Định, thành phố Lâm Thương, tỉnh Vân Nam.

Văn bản này liệt kê các mức phạt nghiêm khắc bằng tiền mặt đánh vào đời sống cá nhân và quan hệ gia đình của người dân. Cụ thể, người làng kết hôn với người ngoại tỉnh sẽ bị phạt 1.500 tệ (khoảng 5,3 triệu đồng). Những trường hợp sống thử không đăng ký kết hôn phải nộp 500 tệ mỗi năm.

Đặc biệt, hành vi mang thai trước khi cưới hoặc sinh con trong vòng chưa đầy 10 tháng sau hôn lễ chịu mức phạt lên tới 3.000 tệ (hơn 10 triệu đồng).

Hương ước cũng can thiệp vào các mâu thuẫn dân sự. Nếu vợ chồng cãi vã khiến cán bộ làng phải đến hòa giải, mỗi người sẽ bị phạt 500 tệ. Các hành vi uống rượu gây rối, tung tin đồn thất thiệt chịu mức phạt từ 500 đến 5.000 tệ.

Một đám cưới truyền thống ở Trung Quốc. Ảnh: Shutterstock

Ngay sau khi thông tin lan truyền, đại diện chính quyền thị trấn Mạnh Định khẳng định các quy tắc này là trái pháp luật và yêu cầu gỡ bỏ. Vị này cho biết ban quản lý thôn đã tự ý ban hành văn bản mà không báo cáo cấp trên. Theo luật pháp Trung Quốc, công dân có quyền tự do hôn nhân, chính quyền địa phương không được phép ngăn cấm kết hôn liên tỉnh hay liên sắc tộc.

Vụ việc tạo làn sóng chỉ trích gay gắt trên Weibo. Nhiều người cho rằng ban quản lý làng đang "phát điên vì tiền". "Chúng ta đang sống ở năm 2025 hay thời phong kiến 1925 vậy? Đây chẳng khác nào hành vi tống tiền công khai", một người dùng mạng bình luận.

Những quy định cực đoan tại nông thôn Trung Quốc thỉnh thoảng vẫn xuất hiện. Năm 2023, huyện Phổ Cách, tỉnh Tứ Xuyên từng gây xôn xao khi phạt cư dân 10 tệ nếu không gấp chăn màn, để bát đĩa bẩn và 20 tệ nếu ngồi xổm khi ăn.

Minh Phương (Theo Sina, Sohu)