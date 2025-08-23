Ngôi làng ở Mỹ cấm xe đạp điện

Lệnh cấm ở Key Biscayne được áp dụng năm 2024, sau khi một phụ nữ 66 tuổi thiệt mạng do va chạm với một cậu bé đi xe đạp điện.

Ngày 19/8, hội đồng làng Key Biscayne, bang Florida, quyết định giữ nguyên lệnh cấm xe đạp điện, một biện pháp đã được thực hiện hơn 1,5 năm. Lệnh cấm khẩn cấp được ban hành sau vụ tai nạn năm 2024 khiến bà Megan Andrews, 66 tuổi, thiệt mạng khi va chạm với một cậu bé 12 tuổi đi xe đạp điện ở ngã tư khi trời tối. Gia đình và hàng xóm của bà Andrews kêu gọi hội đồng không hủy bỏ lệnh này, lo ngại về an toàn cho trẻ em, người cao tuổi và cả cộng đồng.

Trong cuộc họp, nhiều cư dân phản đối việc dỡ bỏ hạn chế này. Một người cho biết: "Tôi có thể hình dung ra những tai nạn tồi tệ khi các tài xế ôtô nóng vội cố gắng vượt qua chúng (xe đạp điện)".

Trẻ em đi xe đạp điện ở Key Biscayne, Florida, ngày 27/12/2022, trước khi lệnh cấm được ban hành. Ảnh: Key Biscayne Independent

Chỉ có một người lên tiếng ủng hộ việc kết thúc lệnh cấm, lập luận rằng: "Lệnh cấm sẽ không giải quyết được vấn đề. Lệnh cấm sẽ không ngăn mọi người thử làm điều họ muốn".

Trưởng cảnh sát làng đề xuất thay đổi quy định, cho phép người lớn sử dụng xe đạp điện có trách nhiệm với các giới hạn về tốc độ, độ tuổi và đường đi được chỉ định. Tuy nhiên, hội đồng đã bỏ phiếu bác bỏ đề xuất này với tỷ lệ 4-3.

Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người liên quan đến xe đạp điện và xe scooter điện trên toàn hạt Miami-Dade, bang Florida. Sáng 19/8, đội tuần tra cao tốc Florida cho biết một chiếc sedan hiệu Ford đã đâm vào một chiếc xe đạp điện chở hai người. Một người tử vong và người kia đang nguy kịch.

Trước đó, ngày 15/8 một thiếu niên 14 tuổi trên môtô điện va chạm với một người đi xe đạp trên đường Rickenbacker Causeway, khiến người đi xe đạp thiệt mạng. Đầu tháng 8, một người đi scooter điện vượt đèn đỏ và tử vong trong một vụ tai nạn với ôtô khác.

Không có ngoại lệ nào ngay cả đối với xe đạp trợ lực bàn đạp tốc độ thấp, Key Biscayne nổi bật như một vùng đất hiếm hoi nơi xe đạp điện vẫn hoàn toàn bị cấm - một trong số ít ở Mỹ - làm nổi bật những căng thẳng ngày càng gia tăng xung quanh vấn đề di chuyển bằng điện trong các cộng đồng gắn kết chặt chẽ đang vật lộn với vấn đề an toàn, khả năng tiếp cận và thay đổi.

Mỹ Anh (theo NBCMiami)