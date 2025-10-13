Ngôi làng H'mông đẹp như phim trường

Làng Văn hóa Dân tộc Mông thôn Pả Vi, xã Mèo Vạc nằm cách trung tâm phường Hà Giang khoảng 160 km. Ngôi làng ẩn mình trong thung lũng, được bao bọc bởi núi rừng. Quanh làng là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với những dãy núi đá tai mèo và thung lũng, gần đèo Mã Pí Lèng, sông Nho Quế.

Tháng 9/2025, điểm du lịch cộng đồng này được Cục Du lịch Quốc gia bình chọn là tốt nhất Việt Nam 2025.