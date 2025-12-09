Làng Cashiers chỉ có hơn 800 dân cư thường trú nhưng lại có mật độ người giàu sinh sống cao nhất nước Mỹ.

Cashiers, ngôi làng nhỏ yên tĩnh nằm trong dãy núi Blue Ridge, là nơi có ít nhất 4 trong số 1.135 tỷ phú của Mỹ sinh sống. Làng có dân số 825 người và không có thị trưởng, không có cảnh sát địa phương, không có hệ thống cấp nước công cộng tập trung.

Ngôi làng chỉ có hệ thống thoát nước công cộng quy mô nhỏ, vài dãy vỉa hè và một siêu thị nơi người dân địa phương tới mua sắm, giao lưu. Nằm ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển và khí hậu vùng núi mát mẻ, nơi đây thu hút giới thượng lưu đến chơi golf tại nhiều câu lạc bộ trong làng.

Ngôi làng Bắc Carolina nơi những tỷ phú Mỹ ẩn cư Quang cảnh Cashiers.

Trung tâm của làng là một ngã tư, nơi có quán cà phê Buck's Coffee Cafe với vài cửa hàng bán lẻ xung quanh. Vào một buổi chiều tháng 11, khách quen tụ tập trong quán. Trước cửa là hai chiếc xe thể thao hạng sang Porsche, một xe bán tải.

Nhiều người giàu có đã tới đây mua nhà từ hơn 100 năm trước. Chính trị gia Wade Hampton III, tướng Liên minh miền Nam, là một trong những người đầu tiên xây nhà nghỉ hè ở Cashiers vào những năm 1800.

Đến những năm 1980, các sân golf bắt đầu mọc lên trong khu vực. Ngày nay, có ít nhất 15 câu lạc bộ trên Cao nguyên Highlands-Cashiers, khu vực rộng khoảng 40 km bao gồm Cashiers và thị trấn Highlands lân cận, điểm đến du lịch cổ kính với nhiều cửa hàng, nhà hàng và khách sạn cao cấp.

Tuy nhiên, Cashiers không có tuyến phố trung tâm, theo đại lý bất động sản Kati Miller. Ở đây không có bất kỳ cửa hàng nào bán hàng hiệu, còn sân bay cách trung tâm 45 phút lái xe.

"Bạn sẽ không thấy Prada hay bất kỳ chuỗi cửa hàng nổi tiếng nào. Khu vực này rất khó tiếp cận, sân bay gần nhất cách 45 phút lái xe qua những con đường một làn quanh co", Miller cho hay.

Cuộc sống ở Cashiers và Highlands chủ yếu xoay quanh các câu lạc bộ golf, nơi giá bán nhà trung bình là 5,4 triệu USD trong vòng ba tháng qua. Để trở thành thành viên câu lạc bộ golf, điều kiện bắt buộc là sở hữu bất động sản trong làng cùng phí hội viên 100.000 USD/năm.

Người dân đã bỏ phiếu phản đối thành lập chính quyền địa phương năm 2003 vì e ngại phải đóng thuế nhiều hơn cũng như mất quyền tự quyết. Các nhà từ thiện đã ủng hộ ngân sách cho trường học địa phương, thư viện, câu lạc bộ thiếu nhi và lực lượng cứu hỏa tình nguyện.

Ken Langone, người đồng sáng lập công ty cung cấp thiết bị gia đình nổi tiếng Home Depot, cho hay đã "vô cùng kinh ngạc" khi tham quan một sân golf ở khu vực này vào những năm 1990 và quyết định xây một ngôi nhà ở Cashiers.

"Tôi đến đó và họ đối xử với tôi như một người bình thường, không phải doanh nhân có tiếng", ông nói. "Đó là điều nên làm. Chúng tôi không cần phải phô trương hay chứng minh những gì mình có. Chúng tôi chỉ cần tận hưởng niềm vui giao lưu với mọi người".

Những cư dân giàu có khác bao gồm các thành viên của gia đình McIlhenny, những người đã sản xuất Tabasco ở Louisiana từ những năm 1800; Scott Hardman Ward, tỷ phú sở hữu công ty kẹo Russell Stover và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Giá bán nhà trung bình đã tăng 88,8% từ 1,05 triệu USD lên 1,98 triệu USD từ năm 2020 đến năm 2024. Gần đây, một loạt bất động sản trên 7 triệu USD đã được bán ra ở Cashiers sau thời gian dài giữ giá cao nhất ở mức 6 triệu USD.

Liz Harris, môi giới bất động sản của Cashiers Sotheby's International Realty, cho biết một ngôi nhà ở Cashiers đã được bán với giá kỷ lục 11,1 triệu USD hồi tháng 7.

"Nguyên nhân khiến giá nhà rẻ trước đây là do người ta không biết đến nơi này", Harris nói.

Steve Hines, linh mục đã nghỉ hưu, cho rằng sự nổi tiếng đem lại phiền toái cho cư dân Cashiers trong vài năm gần đây. Trong những tháng hè, dòng người đổ về có thể khiến đường tắc hàng km. Ông cho hay "người giàu ở đây từ lâu, nhưng không đến mức này" và tốc độ tăng trưởng "có phần mất kiểm soát".

Jackie Hooper Hernandez, nhân viên bán hàng tại cửa hàng quần áo Lulu & You, khó chịu vì giao thông trong những tháng hè, nhưng điều này có lợi cho công việc kinh doanh.

"Chúng tôi có thể ghét tắc đường, nhưng nếu không tắc đường, tôi sẽ không có việc làm", cô nói.

Dù giá nhà ở Cashiers đã tăng gần gấp đôi trong 5 năm qua, người dân địa phương vẫn phản đối phát triển quá mức và kiên quyết giữ gìn nét đặc trưng của một ngôi làng nhỏ.

Một bài báo Mỹ hồi tháng 9 tiết lộ có 4 gia đình tỷ phú sống ở đây đã trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng cư dân Cashiers.

"4 ư? Đây là con số xúc phạm. Chúng tôi có nhiều hơn thế", Ann McKee Austin, người thường trải qua mùa hè ở Cashiers khi còn nhỏ và đồng phát triển một câu lạc bộ golf với anh trai vào những năm 1980, nói. "Nơi đây thu hút những người sống kín đáo, không phải những người thuộc giới thượng lưu thích phô trương".

Hồng Hạnh (Theo WSJ)