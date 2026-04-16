Ngôi làng 40 dân tuyển người đến ở miễn phí để thoát cảnh 'xóa sổ'

Tây Ban NhaĐể cứu vãn nguy cơ xóa sổ do tình trạng suy giảm dân số, làng Arenillas, tỉnh Soria, đang thu hút các gia đình đến định cư bằng chính sách tặng nhà ở miễn phí và đảm bảo việc làm ổn định.

Sức hút của chương trình này lớn tới mức chỉ chưa đầy một tuần, làng đã nhận được 116 đơn đăng ký từ khắp cả nước. Theo ông Rodrigo Gismera, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Arenillas, các ứng viên rất đa dạng, từ những người mệt mỏi với nhịp sống xô bồ nơi phố thị, đến người dân vùng lân cận tìm kiếm cơ hội thuận tiện hơn, hay những ai coi đây là "cơ hội vàng" để an cư lạc nghiệp.

Soria hiện là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng suy giảm dân số, vấn đề nhức nhối bủa vây nhiều khu vực vốn được mệnh danh là "Tây Ban Nha trống rỗng". Nằm cách thủ đô Madrid khoảng hai giờ lái xe, làng Arenillas từng có thời kỳ trù phú nhưng nay chỉ còn vỏn vẹn 40 cư dân thường trú. Vào mùa hè, dân số có thể tăng vọt lên 300 người nhờ những người con xa xứ trở về dự lễ hội Boina Fest vào tháng 8 nhưng sự nhộn nhịp đó chỉ là tạm thời.

Phần lớn thời gian trong năm, Arenillas chìm trong yên lặng với những ngôi nhà "cửa đóng then cài". Ngôi làng diện tích 30 km2 này thậm chí không có cửa hàng hay nhà hàng; trường học gần nhất cách xa tới 25 km. Sự kết nối hiếm hoi với thế giới bên ngoài là những chuyến xe tải lưu động định kỳ ghé qua để cung cấp bánh mì tươi cho người dân.

Hội đồng thị trấn của làng Arenillas, thuộc tỉnh Soria, Tây Ban Nha. Ảnh: Diario AS

Để hồi sinh vùng đất này, chính quyền Arenillas có chính sách "trải thảm đỏ" thu hút cư dân mới. Theo Diario AS, làng tặng nhà ở miễn phí và đảm bảo việc làm cho các gia đình chấp nhận đến định cư lâu dài. Trong những năm qua, địa phương đã cải tạo 7 ngôi nhà để sẵn sàng đón những chủ nhân mới. Chương trình đặc biệt ưu tiên các hộ gia đình có con nhỏ để đảm bảo sự phát triển bền vững cho cộng đồng.

Cụ thể, cư dân mới sẽ được miễn hoàn toàn tiền thuê nhà, chỉ cần chi trả phí sinh hoạt cá nhân. Chương trình còn cung cấp một vị trí thợ nề dài hạn chịu trách nhiệm bảo trì công trình công cộng. Ông Gismera cho biết công việc này vừa đáp ứng nhu cầu hạ tầng thiết yếu tại nông thôn, vừa đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho người mới.

Đặc biệt, chính quyền khuyến khích các gia đình tiếp quản việc quản lý quán bar, trung tâm sinh hoạt cộng đồng của làng. "Quán bar không chỉ là nơi bán đồ uống, mà là 'linh hồn' và cầu nối gắn kết mọi người", ông Gismera khẳng định. Dù không phải là điều kiện bắt buộc nhưng việc quản lý quán bar được xem là cách hiệu quả giúp cư dân mới nhanh chóng hòa nhập và thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Đối với các gia đình có con nhỏ, chính quyền vùng Castilla và León sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí xe đưa đón học sinh đến trường tại Berlanga de Duero, giúp cha mẹ yên tâm. Ngoài ra, làng cũng trang bị hệ thống Internet tốc độ cao để hỗ trợ những người làm việc từ xa.

Làng Arenillas thu hút cư dân mới bằng chính sách nhà ở miễn phí và việc làm. Ảnh: EFE/Wifredo García Álvaro

Bình Minh (Theo Diario AS, DW, Infobae)