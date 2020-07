'Ngôi đền kỳ quái 2': Hành trình giải nghiệt duyên

Ở phần hai phim Thái "Pee Nak", nhân vật First và Balloon tiếp tục bị oan hồn ám ảnh sau khi hoàn tục.

Phim có tên tiếng Việt là Ngôi đền kỳ quái, theo chân nhân vật First (James Bhuripat) và Balloon (Aim Aue) sau quãng thời gian họ đi tu để thoát khỏi ma rắn trong phần một. Hai anh chàng dự tính hoàn tục, trở về cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, lúc này, một oan hồn buộc họ quay trở lại đền thờ.

'Ngôi đền kỳ quái 2': Quá trình giải nghiệt duyên Trailer "Pee Nak 2" (Ngôi đền kỳ quái 2). Phim ra rạp trong nước ngày 3/7. Video: youtube.

Trong tuyến nhân vật chính lần này còn có Min Jun (Mean Phiravich) - một thực tập sinh Kpop cầu may một dịp ra mắt công chúng. Rơi vào thế không còn đường lui, cả ba quyết định hợp sức với các thầy tu trong đền để tiêu diệt oan hồn.

Đạo diễn Phontharis Chotkijsadarsopon giữ phong độ với cách làm phim kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố hài hước và kinh dị. Phim tạo bầu không khí kỳ quái với bối cảnh đền thờ u ám, những tiếng động giữa đêm khuya từ sàn nhà gỗ ọp ẹp hay bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện. Còn yếu tố hài hước được thể hiện duyên dáng. Thay vì chọc cười khán giả bằng những câu thoại gượng gạo, phim có những tình huống hài mang hơi hướng phim Châu Tinh Trì (Hong Kong), đôi khi làm lố cho phù hợp với tính cách nhân vật.

Tạo hình ma Pee Nak trong phim "Ngôi đền kỳ quái 2". Ảnh: Lotte.

Nếu phần một chỉ đơn thuần nêu cao tình cảm cha mẹ, phần hai nhấn mạnh tầm quan trọng của chữ hiếu, đạo làm con, chữ tín và tình cảm bạn bè. Thông qua nỗi oán hận từ mối nghiệp duyên vạn kiếp, câu chuyện trong phần hai đưa ra nhiều bài học đắt giá về cuộc sống như luật nhân quả, tình thương yêu đồng loại, lối sống vị tha, bao dung. Tác phẩm thể hiện rõ những thông điệp thấm nhuần trong triết lí của Phật giáo từ trước đến nay.

Bên cạnh đó, phim lên án việc xem nhẹ chuyện dành thời gian cho tu hành của giới trẻ Thái Lan hiện tại, dù đây là một trong những văn hóa lâu đời cần được bảo tồn tại đất nước này.

Các nhân vật thầy tu trong phim "Pee Nak 2" (Ngôi đền kỳ bí). Ảnh: Lotte.

Tuy vậy, phim có nhiều điểm trừ. Do tập trung xây dựng những tình huống chọc cười khán giả, phần hài hước của phim có phần lấn át đi chất kinh dị. Những cảnh đáng sợ chủ yếu do tạo hình kỳ dị của hồn ma. Phim chỉ dành khoảng một phần ba thời lượng để giải quyết vấn đề, cho khán giả thấy ký ức tiền kiếp của First và Balloon, nội dung còn lại chỉ thêm thắt những chi tiết hài hước quanh mỗi nhân vật. Nửa đầu phim có diễn biến khá nhanh khiến khán giả khó tập trung. Ngoài ra, phần kỹ xảo kém thuyết phục người xem.

Các nhân vật trong phim có sự tung hứng ăn ý, góp phần khiến câu chuyện trở nên tự nhiên và gần gũi với người xem. Lối diễn hài của First và Balloon là điểm sáng. Song, nhân vật mới Toh chưa tạo được điểm nhấn dù có nhiều đất diễn. Nhân vật này chủ yếu gây ấn tượng vì ngoại hình sáng màn ảnh, còn tính cách nhạt nhòa.

