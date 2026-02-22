Ngôi chùa trăm tuổi nằm bên sông Đông Ba

Chùa Diệu Đế nằm trên đường Bạch Đằng, phía bờ đông sông Đông Ba, phường Phú Xuân, TP Huế. Khu đất xây chùa là nơi vua Thiệu Trị chào đời năm 1807. Theo Đại Nam Thực Lục, sau khi lên ngôi, năm 1844, nhà vua cho cải tạo phủ đệ thành chùa để ghi nhớ nơi phát tích của mình và đặt tên là Diệu Đế.

Từ khi xây dựng đến năm 1945, chùa được triều Nguyễn xếp vào hàng quốc tự, cùng với chùa Thiên Mụ và chùa Thánh Duyên. Các vị trụ trì tại đây do triều đình bổ nhiệm, vì vậy chùa không có hệ truyền thừa theo dòng phái như nhiều ngôi chùa khác.