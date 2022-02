Ngôi chùa 700 tuổi ở Quảng Bình

Ngôi chùa ban đầu có tên là am Tri Kiến. Vào năm 1301, trong chuyến vân du phương nam, Phật hoàng Trần Nhân Tông đã ghé am Tri Kiến thuyết pháp, truyền giảng đạo lý. Ngài đã đổi tên am Tri Kiến thành am Kính Thiên.

Năm 1609, trên đường vào đất Thuận Hóa, chúa Nguyễn Hoàng cũng đến nghỉ tại am Kính Thiên và sau đó không lâu, chúa Nguyễn Hoàng cho dựng chùa lớn ngay trên nền am cũ.

Trên cánh cổng này có đắp 4 chữ "Tả quảng độ môn". Các nhà nghiên cứu cho hay đây là một cánh cổng quy mô, không nhiều ngôi chùa ở miền Trung vào thời điểm đó có được cánh cổng như này.