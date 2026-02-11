Ngọc Việt xây dựng hệ sinh thái nội thất đa năng

Ngọc Việt phát triển hệ sinh thái nội thất đồng bộ gồm sofa, bàn ăn, giường ngủ cùng các giải pháp thông minh, nhằm tối ưu không gian, công năng trong nhà phố, căn hộ hiện đại.

Bên cạnh vật liệu hay phong cách, các gia chủ ngày càng quan tâm đến công năng của nội thất trong sinh hoạt hàng ngày. Bắt nhịp xu hướng này, Ngọc Việt định hướng phát triển nội thất thành hệ sinh thái đồng bộ, trong đó mỗi sản phẩm là một mắt xích linh hoạt trong tổng thể không gian sống.

Sofa đa năng cho phòng khách

Phòng khách thường được xem là khu vực sinh hoạt trung tâm của gia đình. Tại đây, sofa phòng khách giữ vai trò chính trong việc định hình công năng và bố cục không gian. Các mẫu sofa tại Ngọc Việt được thiết kế theo hướng đơn giản, chú trọng tỷ lệ và khả năng sử dụng linh hoạt. Dòng sofa góc, sofa văng phù hợp với nhiều kiểu mặt bằng căn hộ, trong khi chất liệu da và vải được lựa chọn nhằm đảm bảo độ bền trong quá trình sử dụng lâu dài.

Bộ sofa phòng khách phù hợp cho căn hộ và chung cư. Ảnh: Ngọc Việt

Bên cạnh các mẫu sofa truyền thống, đơn vị này phát triển các dòng sofa chỉnh điện, cho phép thay đổi độ ngả bằng nút bấm để hỗ trợ tư thế ngồi và nằm theo tiêu chuẩn công thái học. Ngoài ra, ghế sofa giường được thiết kế với cơ chế gấp mở linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi ngắn hoặc tiếp khách qua đêm, phù hợp với các căn hộ có diện tích hạn chế. Sự kết hợp giữa sofa và bàn trà mặt đá giúp không gian phòng khách duy trì sự đồng bộ về vật liệu và phong cách.

Bàn ăn thiết kế linh hoạt cho sinh hoạt và làm việc

Không gian bếp và phòng ăn cũng được tích hợp trong hệ sinh thái nội thất đa năng. Các mẫu bàn ăn được thiết kế từ đá và gỗ tự nhiên, chú trọng độ bền và khả năng chống trầy xước. Ngoài chức năng dùng cho bữa ăn gia đình, bàn ăn có thể được sử dụng như góc làm việc nhờ kích thước và chiều cao phù hợp với các tiêu chuẩn nhân trắc học, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt kết hợp làm việc tại nhà.

Bộ bàn ăn mặt đá phù hợp cho căn hộ cao cấp. Ảnh: Ngọc Việt

Giường ngủ tích hợp công nghệ

Ở khu vực phòng ngủ, các mẫu giường được phát triển theo hướng tối giản, tập trung vào sự thoải mái khi sử dụng. Bên cạnh các thiết kế giường truyền thống, một số dòng sản phẩm tích hợp thêm tính năng massage, hỗ trợ thư giãn sau thời gian làm việc. Cách tiếp cận này phản ánh xu hướng nội thất gắn liền với chăm sóc sức khỏe và nhu cầu nghỉ ngơi tại gia.

Cá nhân hóa nội thất theo diện tích và nhu cầu sử dụng

Theo đại diện Ngọc Việt, yếu tố kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển sản phẩm. Từng chi tiết khớp nối, hệ thống nâng hạ hay pít-tông được tính toán để đảm bảo vận hành ổn định. Các vật liệu như khung gỗ tự nhiên, da bò thật và vải kháng khuẩn được ưu tiên nhằm tăng độ bền và phù hợp với điều kiện sử dụng lâu dài trong gia đình.

Mẫu sofa giường gấp mở dễ dàng, tiết kiệm diện tích. Ảnh: Ngọc Việt

Bên cạnh các mẫu có sẵn, khách hàng có thể đặt sản phẩm theo kích thước và màu sắc phù hợp với kiến trúc từng căn hộ hoặc nhà phố. Việc chủ động từ khâu thiết kế đến sản xuất giúp đơn vị này linh hoạt điều chỉnh sản phẩm theo diện tích thực tế, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa ngày càng rõ nét của người dùng đô thị.

"Nội thất đa năng được xem là giải pháp giúp tối ưu không gian và thích ứng với lối sống linh hoạt. Thay vì mở rộng diện tích, nhiều gia đình lựa chọn cách tổ chức lại không gian thông qua các sản phẩm có khả năng đáp ứng nhiều chức năng, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng và chất lượng sinh hoạt", đại diện Ngọc Việt chia sẻ thêm.

Anh Vũ