Ngọc Trinh đóng phim kinh dị

Người mẫu Ngọc Trinh lần đầu đóng phim tâm linh - kinh dị với vai chính trong tác phẩm điện ảnh "Thẩm mỹ viện âm phủ".

Trở lại điện ảnh sau gần một năm, diễn viên vào vai Thanh - cô gái đến làm việc tại một thẩm mỹ viện ở nơi hẻo lánh. Cô phát hiện nơi đây có nhiều nghi thức kỳ lạ, đồng thời bị đe dọa bởi các thế lực tâm linh. Tác phẩm do Nguyễn Hữu Hoàng - đạo diễn phim Ma da, Ống kính sát nhân - thực hiện.

Ngọc Trinh ở buổi lễ khai máy tác phẩm mới giữa tháng 10. Ảnh: Thu Hương

Ngọc Trinh nói sau Chị dâu ra mắt cuối năm ngoái, cô được một số đơn vị mời đóng phim. Diễn viên cân nhắc kỹ từng kịch bản vì muốn hoàn thiện thêm kỹ năng thoại, biểu cảm. Cô hào hứng với vai Thanh bởi màu sắc mới mẻ, đồng cảm trước những biến cố, mất mát trong cuộc đời nhân vật.

Diễn viên cho rằng bản thân còn non kinh nghiệm trong vai trò diễn viên, nhất là khi đứng bên các gương mặt kỳ cựu. Do đó, cô nỗ lực làm việc với đạo diễn, trao đổi thêm về câu chuyện để hóa thân, nhập vai dễ hơn.

"Tôi yêu nghề diễn, xem đây là công việc nghiêm túc, mong mỗi năm chọn được một kịch bản hay. Tôi kỳ vọng được nhìn nhận hơn về khả năng diễn xuất", cô cho biết. Tác phẩm khởi quay trong tháng 10, dự kiến kéo dài khoảng một tháng, phát hành trong năm 2026.

Diễn viên cho rằng bản thân còn non kinh nghiệm trong vai trò diễn viên, đặc biệt khi đứng bên các gương mặt kỳ cựu. Do đó, cô nỗ lực làm việc với đạo diễn, trao đổi thêm về câu chuyện để hóa thân, nhập vai dễ hơn.

Diễn viên Ngọc Trinh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngọc Trinh, 36 tuổi, quê Trà Vinh. Khởi nghiệp là người mẫu, năm 2016, cô đóng vai chính trong phim điện ảnh đầu tay Vòng eo 56 (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) - lấy cảm hứng từ cuộc đời cô. Năm 2019, cô đóng chính Vu quy đại náo - tác phẩm hài tình cảm có Diệu Nhi, La Thành góp mặt. Năm 2023, Chị chị em em 2 - phim 18+ cô đóng chung Minh Hằng - đạt hơn 100 tỷ đồng khi phát hành dịp Tết. Cuối năm ngoái, Chị dâu (đạo diễn Khương Ngọc) - phim cô đóng cùng Việt Hương, Hồng Đào - đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng.

Tháng 10/2023, Ngọc Trinh bị Công an TP HCM bắt tạm giam ba tháng về hành vi Gây rối trật tự công cộng, sau khi đăng video "biểu diễn" xe phân khối lớn lên mạng xã hội. Đầu tháng 2/2024, TAND TP HCM phạt cô một năm tù, cho hưởng án treo và thử thách thêm hai năm.

Trailer phim Chị dâu Ngọc Trinh (0:21) trong trailer phim "Chị dâu". Video: Đoàn phim cung cấp

Mai Nhật