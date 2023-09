Ngọc Thúy thừa nhận bán 8 biệt thự trong khối tài sản tranh chấp

TP HCMĐại diện Ngọc Thúy thừa nhận sau khi ly hôn đại gia Đức An, cựu người mẫu đã chuyển nhượng 8 căn biệt thự mua khi hai người còn là vợ chồng.

Chiều 18/9, phiên xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (61 tuổi, Việt kiều Mỹ) và bị đơn Phạm Thị Ngọc Thúy (cựu người mẫu Ngọc Thúy) tiếp tục với phần hỏi giữa các đương sự.

Trong hơn hai giờ, đại diện theo uỷ quyền của ông An đã đặt nhiều câu hỏi cho phía bị đơn các nội dung liên quan đến thỏa thuận giữa hai bên tại Mỹ năm 2011 về việc bàn giao các tài sản tại Việt Nam; nguồn gốc hình thành các tài sản do bà Thúy đứng tên.

Cựu người mẫu Ngọc Thúy đến tòa chiều nay. Ảnh: Thiên An

Cựu người mẫu bán 8 biệt thự sau ly hôn

Trả lời phía nguyên đơn, đại diện của Ngọc Thuý thừa nhận ông An có gửi từ Mỹ về cho bị đơn 47 tỷ đồng (ngày 5/3/2008) và 700.000 USD. Trong đó, số tiền 47 tỷ Ngọc Thuý dùng để mua các tài sản ở Vũng Tàu, Phan Thiết, 4 căn hộ Sailing Tower tại TP HCM, còn 700.000 USD dùng để thanh toán việc mua các tài sản khác.

Về nguồn gốc 13 biệt thự ở Phan Thiết, Bình Thuận, phía Ngọc Thúy cho biết cả ông An và cựu người mẫu cùng đi mua và thực hiện giao dịch. Nguồn tiền mua là "tiền trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng". Sau khi ly hôn ông An vào tháng 3/2008, Ngọc Thúy đã nhờ mẹ là bà Bê đứng tên toàn bộ các biệt thự. Bà Bê sau đó đã bán 8 căn biệt thự này cho người khác, song Ngọc Thuý là người thụ hưởng số tiền.

Lý do nhờ bà Bê đứng tên và chuyển nhượng là thời điểm đó Ngọc Thuý thường xuyên đi lại giữa Mỹ và Việt Nam nên không thuận tiện cho việc quản lý. Do việc chuyển nhượng được thực hiện vào nhiều thời điểm, giá khác nhau nên không nhớ tổng cộng giá trị chuyển nhượng là bao nhiêu.

Trong phần trả lời luật sư bảo vệ Ngọc Thúy, người đại diện của cựu người mẫu cho biết, quá trình tòa thụ lý giải quyết vụ án bà Bê có uỷ quyền cho ông An nhận lại 5 căn biệt thự nhưng sau đó bà Bê đã chuyển cho người khác theo chỉ định của ông An. Dù ông An không đứng tên trực tiếp 5 căn biệt thự nhưng có chứng cứ chứng minh số bất động sản này đã chuyển cho người khác theo chỉ định của ông này.

Đối với 5 căn hộ Avalon Tower, quận 1, phía Ngọc Thúy cho rằng được mua từ năm 2007 bằng tiền chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Đại diện của cựu người mẫu cũng cho biết đã mua cổ phần 2 công ty tại Vũng Tàu hết 42 tỷ đồng và mua một số bất động sản khác. Trong đó, ngoài tiền ông An gửi về còn có tiền riêng của Thúy.

Từ đó, phía Ngọc Thúy không đồng ý với yêu cầu của ông An về việc trả lại các tài sản mà đề nghị tòa chia đôi khối tài sản chung gồm 11 bất động sản và cổ phần tại 2 công ty ở Vũng Tàu (tương đương 78 tỷ đồng) vì là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, có đóng góp bằng tiền của bị đơn.

Các đương sự hỏi nhau, chiều 18/9. Ảnh: Thiên An

Phía đại gia Đức An nói 'chỉ nhờ Ngọc Thúy đứng tên'

Đến cuối buổi làm việc, phiên tòa chuyển sang phần hỏi của phía bị đơn đối với nguyên đơn. Người đại diện cho Ngọc Thúy không tham gia mà để luật sư hỏi.

Trả lời, đại diện cho ông An khẳng định các tài sản đang tranh chấp là nhờ Ngọc Thúy đứng tên, do lúc đó ông An chưa có quốc tịch Việt Nam. Đây là thỏa thuận của hai bên chứ không có văn bản, song bà Bê và nhiều người liên quan đã có lời khai về nội dung này gửi cho tòa.

Ngoài ra, hai bên cũng có thoả thuận tại tòa án Mỹ (khi ly hôn) về việc Ngọc Thuý giao lại các tài sản này cho hai con gái. Đây cũng là căn cứ để ông An khởi kiện. Từ lúc hai bên ly hôn, ông Anh thực hiện việc cấp dưỡng cho các con bằng hình thức giao cho Thúy 5 căn hộ cao cấp tại Avalon Tower và hoa lợi từ việc cho thuê các bất động sản.

Về căn cứ đã chuyển 47 tỷ đồng và 700.000 USD cho Ngọc Thúy, phía ông An cho rằng đã có đầy đủ chứng từ nộp cho tòa, bao gồm cả các nguồn tiền khác. Tuy nhiên, phía bị đơn cho rằng không thấy các chứng cứ này trong hồ sơ.

Đại diện của ông An thừa nhận việc rút yêu cầu đòi bồi thường 5 biệt thự (trong tổng số 13 biệt thự) ở Phan Thiết, song từ chối trả lời lý do.

Theo hồ sơ vụ án, ông An và Thúy kết hôn tại Mỹ vào năm 2006, có 2 con chung. Đến tháng 3/2008, vợ chồng họ ly hôn tại tòa án bang California, Mỹ. Hai năm sau ông An gửi đơn kiện đến TAND TP HCM, yêu cầu vợ cũ trả lại 39 loại tài sản mua tại Việt Nam, gồm: cổ phiếu, xe hơi, hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP HCM và Phan Thiết (như Avalon Building, Sailing Tower, Sea Links Golf & County Club)... Ông cho rằng, số tài sản trên ông "mua bằng tiền riêng có trước khi kết hôn với Ngọc Thúy", do ông mang quốc tịch Mỹ nên "phải nhờ vợ đứng tên sở hữu".

Nguyên đơn cũng cho biết, sau khi ly hôn tại Mỹ, Tòa thượng thẩm bang California ghi nhận sự thỏa thuận của đương sự, quyết định ngoài các tài sản riêng được hai bên thừa nhận, Ngọc Thúy phải chuyển các tài sản đang sở hữu tại Việt Nam vào công ty chung để giao cho các con khi đủ 18 tuổi. Do Ngọc Thúy không thực hiện phán quyết trên nên ông tiếp tục yêu cầu tòa buộc vợ cũ phải giao lại toàn bộ tài sản cho các con.

Ngày mai phiên tòa tiếp tục với phần hỏi của HĐXX.

Hải Duyên