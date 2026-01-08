Ngọc Thuận: 'Vợ tôi tâm lý, chiều chồng'

Ngọc Thuận - diễn viên "Trai nhảy" - nói từng được vợ kém anh 17 tuổi tặng xe phân khối lớn giá hơn nửa tỷ đồng dịp sinh nhật.

Đầu năm, anh gây chú ý khi đóng chính trong phim điện ảnh Ai thương ai mến (Thu Trang đạo diễn). Dịp này, diễn viên nói về áp lực trở lại màn ảnh rộng sau 20 năm, cùng chuyện tình với Bích Ngọc - bà xã 23 tuổi.

- Anh gặp thử thách gì khi đóng vai Khả - công tử miền Tây chung tình - trong phim mới?

- Ban đầu, chị Thu Trang nhắn tin cho tôi, hẹn đến thử vai. Lúc đó, tôi khá mập, nặng tới 88 kg, tự nhủ chắc không hợp vai nên nói lời từ chối. Bẵng một thời gian, tôi lại nhận lời mời casting của nhà sản xuất, có lẽ vì họ thấy tôi giống Khả ở một khía cạnh nào đó. Sau khi đọc thử vài phân đoạn, tôi "nổi da gà" vì những cảnh tâm lý cao trào, trong đầu mường tượng không gian miền Tây thập niên 1960. Không được đóng vai này sẽ là nỗi tiếc nuối lớn của tôi trong đời làm nghề.

Khó khăn nhất với tôi là lời đề nghị giảm cân cấp tốc từ đạo diễn. Tôi cùng vợ lên kế hoạch tập thể dục. Mỗi ngày ba buổi sáng - chiều - tối, tôi nhảy dây khoảng 3.000 - 4.000 cái, kết hợp chế độ dinh dưỡng chủ yếu là trứng luộc, rau và trái cây. Tôi đặt tiêu chí siết cân nhưng vẫn giữ nét khỏe mạnh, săn chắc. Cứ mỗi lần tôi đói hoặc thèm ngọt, vợ lại ở cạnh khích lệ, hạn chế rủ đi ăn vặt. Cuối cùng, tôi giảm 18 kg, đạt mục tiêu trước khi bước vào giai đoạn ghi hình.

Ngọc Thuận bên vợ - Bích Ngọc, sinh năm 2003. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Vợ là chỗ dựa tinh thần cho anh ra sao trong công việc?

- Về chuyên môn, vợ tôn trọng quyết định và khả năng chọn kịch bản của tôi nên hiếm khi góp ý. Dù vậy, mỗi khi có dự án mới, tôi đều kể cho vợ câu chuyện tóm tắt, nói sẽ đi quay ở những bối cảnh nào.

Có thời điểm, tôi mất "lửa" với điện ảnh vì tăng cân, không giữ được vóc dáng. Ngọc là nguồn động viên lớn, giúp tôi gạt bỏ cảm giác đắn đo để trở lại phim trường sau thời gian dài vắng bóng. Cô ấy luôn hào hứng: "Anh cứ đi, chuyện chăm con ở nhà để em lo". Một tháng ròng rã tôi quay Ai thương ai mến ở miền Tây, mỗi ngày, vợ cùng con gái - bé Harley - trò chuyện video, cổ vũ tôi vượt rào cản tâm lý trước mỗi cảnh khó.

Vợ chồng Ngọc Thuận cùng con gái hưởng ứng "trend" yêu nước dịp 2/9 Vợ chồng Ngọc Thuận cùng con gái hưởng ứng "trend" yêu nước dịp 2/9/2025. Video: Nhân vật cung cấp

- Anh và bạn đời bén duyên trong hoàn cảnh nào?

- Khi gặp Bích Ngọc lần đầu trong bữa tiệc của một người bạn, suy nghĩ đầu tiên trong tôi là "Phải vợ mình không ta?" (cười). Đó không chỉ là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà còn là quyết tâm theo đuổi và chinh phục cô ấy. Những ngày tiếp theo, tôi miệt mài nhắn tin, nhưng cô ấy không mấy đoái hoài, thậm chí "block" Facebook.

Một thời gian sau, tôi và Ngọc vô tình tái ngộ trong một chuyến đi ở Đà Nẵng. Lần này, tôi xin số điện thoại của cô ấy, trò chuyện và kết nối trở lại. Càng tiếp xúc, tôi càng yêu Ngọc hơn. Cô ấy cho tôi cảm giác thoải mái, an tâm, vô lo - điều tôi hiếm khi có được trong các mối quan hệ trước đó. Sau những thăng trầm, tôi từng nhìn cuộc đời bằng đôi mắt có phần tiêu cực nhưng từ khi gặp vợ, mọi thứ xung quanh dường như tươi đẹp hơn.

Vợ chồng Ngọc Thuận đồng điệu trong nhiều sở thích như du lịch, xe phân khối lớn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Hơn kém nhau 17 tuổi, vợ chồng anh vượt khoảng cách tuổi tác ra sao?

- Chúng tôi luôn hòa hợp, gắn bó. Vợ tôi có sự sôi nổi, năng lượng của độ tuổi mới trưởng thành, tôi thì chín chắn và trầm tính hơn. Hai sắc thái trái ngược đó giúp cuộc sống vợ chồng bớt đơn điệu. Dù tôi đóng cặp khá nhiều bạn diễn nữ, vợ chưa bao giờ phải ghen vì tin tưởng tôi hoàn toàn. Tôi luôn chủ động chia sẻ mọi thứ, từ công việc đến các mối quan hệ xã hội.

Vợ tôi rất hiểu tâm lý ông xã, thỉnh thoảng tặng tôi những món quà nho nhỏ nhưng thiết thực, như các mẫu áo của thương hiệu thời trang tôi yêu thích. Món quà lớn nhất tôi từng nhận được từ cô ấy là một xe phân khối lớn nhập từ Mỹ, giá hơn nửa tỷ đồng.

Tôi vốn ao ước sở hữu chiếc xe này, nhưng thấy giá cao quá, tự nhủ nếu chỉ mua về để đi dạo, uống cà phê thì hơi phí. Vợ thấy tôi hay theo dõi trên website, âm thầm để ý. Một hôm, Ngọc rủ tôi ghé một showroom và mua tặng bằng khoản tích cóp của cô ấy sau thời gian kinh doanh, nhân dịp tôi đón sinh nhật lần thứ 37.

Vợ chồng Ngọc Thuận bên con gái đầu lòng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Nhiều năm qua, ít đóng phim, cuộc sống của anh như thế nào?

- Người ta bảo kết hôn xong sẽ chịu nhiều áp lực kinh tế, tôi lại thấy cuộc sống thoải mái hơn, một phần vì vợ tôi khéo vun vén. Tôi cũng phụ cô ấy buôn bán, do gia đình bên vợ kinh doanh nghề truyền thống vài chục năm qua, chuyên bỏ mối bún, phở, hủ tiếu ở quận Gò Vấp (cũ). Chúng tôi không dư giả nhưng thu nhập đều đặn, đủ sống.

Tôi đóng phim đã lâu, may mắn được khán giả biết đến và yêu thương. Sau khi cưới vợ, tôi tự nhủ phải lùi lại, tập trung lo cho gia đình nhỏ. Việc có con thay đổi cuộc sống của tôi hoàn toàn. Tôi luôn cảm nhận sợi dây kết nối ấm áp giữa cha và con.

Mỗi lần đi làm về, cảm giác mệt mỏi trong tôi như tan biến khi con cất tiếng bập bẹ "Ba ơi". Mỗi sáng trước khi đi quay, tôi ngắm con, lòng dâng lên niềm xúc động khó tả. Tôi đang ở giai đoạn hạnh phúc nhất trong đời - có công việc ổn định, mái ấm nhỏ đầy tiếng cười, và chỉ mong giữ mãi điều này đến cuối đời.

Cảnh Khả (Ngọc Thuận) đến nhà Mến (Thu Trang) đòi nợ Cảnh Khả (Ngọc Thuận) đến nhà Mến (Thu Trang) đòi nợ trong phim "Ai thương ai mến". Video: Thu Trang Entertainment

Ngọc Thuận, 40 tuổi, vào nghề từ thập niên 2000, được chú ý với ngoại hình sáng. Năm 2006, anh chạm ngõ diễn xuất với vai chính trong phim Trai nhảy. Thời điểm ra mắt, tác phẩm gây chú ý khi là phim Việt hiếm hoi khai thác chủ đề tình yêu đồng tính. Ngọc Thuận đóng Tuấn - chàng trai tỉnh lẻ làm nghề đấm bóp dạo, khao khát muốn vươn lên song bị cạm bẫy vây bủa. Cuộc đời anh thay đổi khi gặp Dũng Tony (Đức Hải) - một giáo sư Việt kiều giàu có nhưng cô đơn. Tuấn bị giằng xé tâm lý vì mối tình trong sáng cùng Đậu (Mai Phương) - cô gái bán chè. Sau tác phẩm, anh tiếp tục tham gia các phim Vợ chồng Đậu thời @, Lạc lối, Gạo nếp gạo tẻ, làm mẫu cho các show thời trang ở TP HCM. Năm 2022, anh kết hôn với bạn gái kém 17 tuổi, có một con gái.

Mai Nhật