Ngọc Thiên Global: Từ làng nghề thủ công truyền thống đến xuất khẩu kim loại màu

Với sản phẩm tốt và duy trì chất lượng ổn định, Ngọc Thiên dần khẳng định vị thế của mình ở cả thị trường trong và ngoài nước.

Ngọc Thiên Global và hành trình "Cá chép hoá rồng" sau hơn 15 năm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Thiên Global là một trong những đơn vị uy tín trên thị trường, thành công trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh kim loại màu tại Việt Nam. Tiền thân là một làng nghề đúc chì và tái chế kim loại lâu đời, năm 2005 công ty chính thức thành lập với mũi nhọn là sản xuất, xuất khẩu kim loại màu, đặc biệt là chì.

Có thâm niên phát triển hơn 15 năm, từ một làng nghề thủ công, Ngọc Thiên Global đã sở hữu nhà máy sản xuất, tái chế kim loại màu tại Hưng Yên và hệ thống lò đốt hiện đại. Từ đây, công ty đều đặn ghi nhận doanh thu lên đến con số hàng nghìn tỷ mỗi năm và trở thành một trong những đơn vị đứng đầu ngành với quy mô xuất khẩu lên đến gần 128,7 triệu USD/ năm.

Ngọc Thiên Global nổi bật với xuất khẩu kim loại màu hàng đầu tại miền Bắc.

Trong bối cảnh cả thế giới chịu sự ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, Ngọc Thiên Global cho biết vẫn giữ vững kết quả kinh doanh ở mức khả quan. Trong năm 2020 doanh thu duy trì ổn định ở mức 2.450 tỷ, lợi nhuận ròng 35,9 tỷ. Trước đó, năm 2019 công ty thu về 2640 tỷ, tăng trưởng 516 tỷ đồng so với năm 2018, lợi nhuận ròng đạt 110,7 tỷ.

Cùng với nhiều dự án đầu tư lớn, cải tiến công nghệ, máy móc trong sản xuất công ty đã và đang phát triển mạnh, đạt năng suất cao. Hiện Ngọc Thiên thực hiện chuỗi dự án đầu tư bảo vệ môi trường gồm: xử lý, thu gom chất thải, máy móc tái chế rác thải, trồng cây xanh. Công ty đã hợp tác với nhiều đối tác doanh nghiệp lớn tại nước ngoài, cung cấp sản phẩm chất lượng, dịch vụ tốt, làm hài lòng và tạo được niềm tin kể cả những khách hàng lớn khó tính.

Chì tinh khiết trong ngành sản xuất kim loại màu

Với sản phẩm tốt và duy trì chất lượng ổn định, Ngọc Thiên dần khẳng định vị thế của mình ở cả thị trường trong và ngoài nước. Thương hiệu này nổi bật và khác biệt nhờ điểm sáng là kim loại chì tinh khiết.

Chì tinh khiết giúp ổn định nhiệt và phản xạ, quãng chịu nhiệt lớn: có thể chịu được nhiệt độ thấp nhất đến -200 độ C, cao nhất lên đến 450 độ C trong không khí và 700 độ C trong hơi nước. Đặc biệt, chì nguyên chất còn có khả năng loại bỏ ô nhiễm chất lỏng. Bên cạnh đó, với điện trở suất thấp chì tinh khiết sẽ dẫn điện tốt hơn các sản phẩm chì lẫn tạp chất. Ngoài ra, khả năng dẫn nhiệt của chì tinh khiết cũng ấn tượng.

Chì là một kim loại nặng, đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện nay.

Tính đến hiện tại, Ngọc Thiên là doanh nghiệp sản xuất kim loại màu có quy mô lớn tại miền Bắc, đồng thời cũng là nhà cung cấp chì thỏi lớn trong khu vực. Bên cạnh đó, với khát khao vươn ra thế giới, thương hiệu này còn xuất khẩu sản phẩm sang nhiều thị trường tiềm năng khác như châu Âu, châu Phi và hâu Mỹ.

Ngoài ra, yếu tố con người cũng đóng vai trò quan trọng trong việc khẳng định uy tín và vị thế của Ngọc Thiên trên thị trường vốn cạnh tranh khốc liệt. Đội ngũ thợ sản xuất lành nghề với trình độ chuyên môn, tay nghề cao, dạn dày kinh nghiệm, khéo léo và tỉ mẩn là cốt lõi dẫn đến thành công của Ngọc Thiên. "Cộng hưởng cùng những cố gắng không ngừng đổi mới, phát triển của ban lãnh đạo cùng tập thể nhân viên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Thiên nay đã đạt vị trí hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kim loại màu và thương mại", đại diện công ty cho hay.

(Nguồn và ảnh: Ngọc Thiên Global)