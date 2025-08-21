TP HCMCa sĩ Ngọc Sơn đến thăm nhạc sĩ Thế Hiển - tác giả "Nhánh lan rừng", tặng ông 30 triệu đồng, động viên đàn anh vượt bạo bệnh.

Ngọc Sơn động viên nhạc sĩ Thế Hiển vượt bạo bệnh Ngọc Sơn thăm bệnh nhạc sĩ Thế Hiển ở nhà riêng. Video: Nhân vật cung cấp

Ca sĩ cho biết hôm 20/8, anh được gia đình nhạc sĩ báo tin ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn não. Dù đang bận ghi hình, anh liền thu xếp công việc đến thăm.

Với Ngọc Sơn, nhạc sĩ là một trong những cây đại thụ của làng nhạc miền Nam, người có sức ảnh hưởng lớn với anh giai đoạn vào nghề. Thời sinh viên, anh thường thể hiện nhạc phẩm Nhánh lan rừng - ca khúc gắn liền tên tuổi của ông - trên sân khấu, được khán giả đón nhận.

Trên giường bệnh, dù cử động, giao tiếp khó khăn, nhạc sĩ xúc động khi gặp lại Ngọc Sơn, cố gắng nói lời cảm ơn. Ngọc Sơn động viên nhạc sĩ dưỡng sức, sớm trở lại sáng tác.

Sức khỏe nhạc sĩ Thế Hiển xuống dốc đột ngột từ tháng 9/2024, được đưa vào Bệnh viện Quân y 175, TP HCM điều trị, khi đó gia đình không tiết lộ cụ thể bệnh tình. Nhà thơ Lê Minh Quốc cho biết lúc ông và một số đồng nghiệp đến thăm, nhạc sĩ phải thở oxy, không thể trò chuyện, chỉ khẽ nắm lấy tay bạn.

Trước khi lâm bệnh, ông từng lên kế hoạch tổ chức kỷ niệm danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân - Nhà nước phong tặng cuối tháng 3/2024. Ông còn dự định thực hiện một đêm nhạc mang tên Thế Hiển cùng các nhà thơ đương đại, công bố thêm một số sáng tác.

Nhạc sĩ Thế Hiển. Ảnh: Hội âm nhạc TP HCM

Nhạc sĩ 70 tuổi, quê ở Nam Định, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Từ bé, có năng khiếu âm nhạc, ông tham gia phong trào văn nghệ tại địa phương, theo học Trung cấp thanh nhạc. Từ năm 1980, ông về làm ca sĩ tại Đoàn ca múa nhạc Bông Sen, nhiều lần đi lưu diễn phục vụ khán giả cả nước. Ông từng đến hát cho các chiến sĩ nơi biên giới phía Bắc, từ đó có cảm hứng sáng tác nhiều ca khúc về đề tài người lính.

40 năm theo nghề, ông có nhiều nhạc phẩm nổi tiếng như Tóc em đuôi gà, Chuyện lứa đôi, Hoài niệm dấu yêu, Đợi chờ trong cơn mưa, Chuyện đời xưa - Chuyện đời nay, Hành khúc thanh niên tình nguyện, Hát trên nông trường xanh, Dấu chấm hỏi. Ông còn được gọi là "nhạc sĩ của lính", bởi nhiều ca khúc của ông gắn liền với cuộc sống quân đội, như Hát về anh, Nhánh lan rừng, Tiếng, Vỏ ốc biển, Nỗi nhớ từ đảo xa, Lính đảo Trường Sa.

Một trong những bài hát góp phần giúp tên tuổi Thế Hiển phổ biến là Tóc em đuôi gà, ra đời năm 1995. Nhạc sĩ từng cho biết một lần, ông chạy xe qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP HCM), chỗ trường Marie Curie, tình cờ một cô bé đạp xe ngược chiều rồi va chạm. Thấy bánh xe đạp của cô cong thành hình số 8, nhạc sĩ liền dắt sang đường, nhờ người sửa xe giúp.

'Tóc em đuôi gà' - Quang Linh Ca khúc "Tóc em đuôi gà", Quang Linh hát thập niên 1990. Video: YouTube Âm nhạc thế hệ 8x, 9x

Trong buổi trò chuyện với nữ sinh, ông quan sát nét trẻ trung, năng động của cô với mái tóc đuôi gà, tà áo dài trắng. Nhạc sĩ hồi tưởng bản thân thời phổ thông, giai điệu bài hát đột nhiên vang lên trong đầu: "Này cô bé có mái tóc đuôi gà/ Đạp xe trên phố, phố đông người qua...". Sau gần 30 năm ra mắt, nhạc phẩm được nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện, tuy nhiên bản thu qua giọng hát Quang Linh vẫn được đông đảo khán giả yêu thích nhất.

Ngọc Sơn 57 tuổi, sinh tại Hải Phòng. Năm 1987, anh cùng gia đình vào TP HCM định cư, học trường Nghệ thuật Sân khấu. Hai năm sau, anh chuyển sang học thanh nhạc dân tộc và bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Anh nhanh chóng thu hút khán giả qua những sáng tác như Lòng mẹ, Giận hờn, Nhớ về em, Tình cha, Vầng trăng cô đơn. Những năm gần đây, ngoài biểu diễn, Ngọc Sơn giữ vai trò giám khảo trong nhiều cuộc thi bolero.

Mai Nhật