Lưu Lam Khê, diễn viên Đài Loan đóng nhiều phim chuyển thể truyện Quỳnh Dao, qua đời ở tuổi 61 vì bệnh tật.

Trên Appledaily ngày 19/1, em gái của nghệ sĩ cho biết bà mất hôm 10/1 tại chùa ở San Francisco, Mỹ, vì bệnh hiểm nghèo.

Lưu Lam Khê gia nhập làng giải trí Đài Loan năm 16 tuổi, từng phát hành nhiều album, là giọng ca nổi bật thập niên 1980. Nhờ vẻ đẹp thanh tân, ngọt ngào, bà lọt mắt xanh nữ sĩ Quỳnh Dao, đóng nhiều phim chuyển thể tiểu thuyết của nhà văn, như Cloud stay, Errant love, My cape of many dreams, Wells up in my heart, Burn phoenix burn... Phim cuối cùng bà hợp tác Quỳnh Dao là Ánh đèn đêm qua, đóng cùng Trịnh Thiếu Thu, Trần Ngọc Liên.

Diễn viên Lưu Lam Khê thời trẻ. Ảnh: Chinatimes

Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 24 tuổi, nghệ sĩ kết hôn cùng bác sĩ Lương Vinh Cơ, sau đó sang Mỹ sống cùng chồng. Cả hai đều theo đạo Phật, nghiên cứu Phật pháp. Năm 31 tuổi, Lưu Lam Khê xuất gia, pháp hiệu là Đạo Dung. Ông Lương Vinh Cơ ủng hộ quyết định của vợ.

Lưu Lam Khê giai đoạn cuối đời. Ảnh: Appledaily

Nghệ sĩ từng bị đồn xuống tóc đi tu vì gặp chuyện đau buồn. Theo Chinatimes, năm 1997, bà từng nói xuất gia không phải do gặp biến cố cuộc đời mà bởi từ khi học sách Phật, bà cảm thấy vui vẻ, mãn nguyện.

Khi được hỏi về sự nghiệp ca hát, phim ảnh, Lưu Lam Khê nói: "Như mây ngang qua". Bà cảm thấy công việc trước đây chỉ như áng mây, vệt khói bay qua rồi biến mất.

'Ngọc nữ' phim Quỳnh Dao qua đời ở tuổi 61 Lưu Lam Khê trên sân khấu thập niên 1980. Video: TTV

Như Anh (theo Appledaily)