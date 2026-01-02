'Ngọc nữ' Nhật Masami Nagasawa kết hôn

Masami Nagasawa - 39 tuổi, minh tinh hàng đầu Nhật Bản - cưới đạo diễn Takeshi Fukunaga, 44 tuổi.

Qua công ty quản lý, người đẹp cho biết thực hiện thủ tục thành hôn vào ngày đầu năm mới. Sau khi lập gia đình, Masami Nagasawa tiếp tục công việc diễn xuất, cô mong nhận được sự ủng hộ ấm áp từ khán giả.

Diễn viên Masami Nagasawa. Ảnh: Haku

Trong bức thư tay gửi fan, minh tinh viết: "Dù là việc cá nhân, tôi nghĩ mình nên chia sẻ với mọi người. Chúng tôi sẽ dìu dắt nhau, trân trọng từng ngày, tận tâm trong từng phút giây trong cuộc sống".

Masami Nagasawa trên màn ảnh Masami Nagasawa trên màn ảnh. Video: Bilibili

Masami Nagasawa hoạt động ở làng giải trí 25 năm, được mệnh danh "ngọc nữ" nhờ vẻ đẹp trong trẻo, tươi sáng khi mới vào nghề. Khởi nghiệp vai trò người mẫu, Masami Nagasawa dần thể hiện năng lực diễn xuất, trở thành "minh tinh quốc dân" Nhật qua loạt tác phẩm ăn khách như Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới, Giọt lệ cho em, Sailor Suit and Machine Gun, Kế hoạch cầu hôn, Tiếng sét ái tình, Em gái bé nhỏ, The Confidence Man JP.

Đạo diễn Takeshi Fukunaga. Ảnh: Nownews

20 năm qua, Masami Nagasawa nhiều lần có tên trong các danh sách diễn viên đẹp nhất Nhật Bản, diễn viên được khao khát nhất. Chồng cô, Takeshi Fukunaga là đạo diễn tài năng. Anh chỉ đạo các tác phẩm như Out of My Hand, Ainu Mosir, Tokyo Vice, Shōgun (phần A Stick of Time). Năm ngoái, Shōgun thắng bốn giải Quả Cầu Vàng, gồm danh hiệu Phim truyền hình chính kịch xuất sắc.

Như Anh (theo Mtime)