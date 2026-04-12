'Ngọc nữ Nhật Bản' Yuko Araki kết hôn

Yuko Araki - diễn viên được mệnh danh "ngọc nữ" showbiz Nhật - kết hôn với ca sĩ Yuto Nakajima.

Theo Yahoo hôm 11/4, cả hai thông báo kết hôn thông qua công ty quản lý. Diễn viên kiêm ca sĩ Yuto Nakajima cho biết anh và Araki mong muốn xây dựng cuộc sống hôn nhân dựa trên sự trân trọng lẫn nhau. Đồng thời, anh tiếp tục nỗ lực trong sự nghiệp để không phụ lòng người hâm mộ.

Yuko Araki và Yuto Nakajima. Ảnh: Fuji TV

Về phía Yuko Araki, cô nói bản thân đang bước sang một cột mốc mới trong cuộc sống, luôn biết ơn những gì mình có và duy trì công việc. "Dù là chuyện riêng tư, tôi muốn chia sẻ rằng mình đã bước vào giai đoạn mới của cuộc đời. Kể từ khi gia nhập công ty lúc 10 tuổi, tôi có vô số mối quan hệ quý giá. Tôi mong nhận được sự dìu dắt và động viên của các khán giả", Yuko nói.

Thông tin kết hôn của Yuto và Yuko nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ và truyền thông. Nhiều fan gửi lời chúc phúc cho cặp sao: "Đẹp đôi quá, tôi mong hai bạn hạnh phúc", "Mừng cho hai người, mong một ngày nghe câu chuyện hẹn hò vì trước giờ cả hai trông như bạn thân".

Yuko Araki và Yuto Nakajima trong phim "Our Meal For Tomorrow" (2017). Ảnh: Asmik Ace

Hai ngôi sao quen biết nhau khi hợp tác trong bộ phim Our Meal For Tomorrow năm 2017. Tại sự kiện quảng bá tác phẩm, êkíp sản xuất tiết lộ khi Yuko Araki gặp khó khăn lúc quay cảnh khóc, Yuto Nakajima không giục giã cô mà động viên: "Anh sẽ luôn chờ em". Họ tiếp tục đóng chung phim truyền hình Suits (2018-2020).

Từ đồng nghiệp, cả hai phát triển tình cảm trước khi đi đến quyết định kết hôn. Họ có chung sở thích dành cho nhiếp ảnh. Hè năm ngoái, hai người được cho là chuyển đến sống cùng một tòa nhà chung cư.

Yuko Araki khi dự sự kiện thời trang Yuko Araki dự sự kiện thời trang. Video: Instagram Yuko Araki

Yuko Araki, 33 tuổi, gia nhập làng giải trí năm 2007 với vai trò người mẫu, sau đó lấn sân lĩnh vực phim ảnh, ban đầu đóng vai phụ. Năm 2013, người đẹp được đánh giá cao diễn xuất qua phim Schoolgirl Complex. Tiếp đó, Yuko Araki gây tiếng vang với các phim truyền hình Prison School, Code Blue 3. Cô có nhiều người hâm mộ ở châu Á, với cộng đồng fan tại Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Thái Lan.

Yuto Nakajima bằng tuổi Yuko, là cựu thành viên nhóm Hey! Say! Jump. Anh phát triển sự nghiệp diễn xuất thông qua các phim Nobuta wo Produce (2005), Perfect Son (2012), Baseball Brainiacs (2014). Tháng 8/2025, anh thông báo rời nhóm nhạc để theo đuổi diễn xuất.

Cát Tiên (theo Yahoo)