Ngọc Khuê là một trong hai giọng ca tham gia Bamboo Concerto, tối 30/3. Trong hơn hai tiếng, các tiết mục của cô tạo điểm nhấn, được khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Ca sĩ diễn loạt hit theo phong cách mới, lần đầu kết hợp sở trường dân gian đương đại với dàn nhạc dây, âm thanh điện tử do DJ Huy Ngô hỗ trợ. Khi Chuồn chuồn ớt (Lê Minh Sơn) vang lên, Ngọc Khuê đưa người nghe trở về tuổi thơ qua hình ảnh "trưa hè nóng bức", "bờ ào nhà mình", cùng cách hát trong trẻo.

'Chuồn chuồn ớt' Ngọc Khuê làm mới loạt hit cùng DJ Ca sĩ Ngọc Khuê hát "Chuồn chuồn ớt", "Cặp ba lá", 'Bà tôi" với phong cách mới ở đêm nhạc. Video: Tân Cao

Ngọc Khuê cho biết bản phối mới của ca khúc được cô và êkíp đặt nhiều tâm huyết, khác phiên bản ra mắt gần 20 năm trước. Thông qua đặc trưng của thể loại nhạc điện tử, êkíp đưa vào các âm thanh như tiếng chuồn chuồn bay lượn, gió thổi, giúp khán giả cảm nhận sống động hơn giai điệu.

Tiếp đó, loạt hit gắn liền tên tuổi như Cặp ba lá (Lê Minh Sơn), Bà tôi, Giọt sương bay lên (Nguyễn Vĩnh Tiến) hay các nhạc phẩm quan họ Bắc Ninh Qua cầu gió bay, Xe chỉ luồn kim, được Ngọc Khuê thể hiện bằng phong cách trẻ trung, phóng khoáng hơn. Khán giả còn lần đầu được xem ca sĩ đọc rap với phần lời tự viết.

Ngọc Khuê hát "Giọt sương bay lên" Ngọc Khuê hát "Giọt sương bay lên". Video: Tân Cao Ngọc Khuê cho biết biểu diễn với tâm trạng thoải mái, không bị chi phối ở những chuyện hậu trường vì mọi thứ đều có công ty - đơn vị Ngọc Khuê đầu quân từ năm 2023 đến nay - lo lắng. Tinh thần ca sĩ thể hiện tại đêm nhạc cũng là phong cách chủ đạo trong album sắp phát hành. Cùng âm nhạc, Ngọc Khuê thể hiện hình ảnh tươi trẻ qua mái tóc ngắn, gu mặc hiện đại. Khán giả Quang Bảo, 33 tuổi, nói: "Tôi bất ngờ về chị Lan Khuê, không nghĩ sự kết hợp nhạc dân gian với EDM lại mang đến cảm giác thú vị như thế". Ngọc Khuê diện váy voan kết hợp áo dây toát lên vẻ trẻ trung ở tuổi 41 tại show. Ảnh: Đại Ngô

Ngọc Khuê, 41 tuổi, quê Hưng Yên, được biết đến qua cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Sao Mai 2003 và Sao Mai Điểm hẹn 2004. Cô có lối hát giả thanh, từng thể hiện thành công các ca khúc của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Nguyễn Vĩnh Tiến.

Thời gian qua, Ngọc Khuê tập trung chủ yếu công việc giảng dạy tại Đại học Văn hóa Hà Nội. Sau ly hôn năm 2012, cô làm mẹ đơn thân, chăm sóc con trai hiện 17 tuổi.

Đêm Bamboo Concerto thể hiện ý tưởng kết hợp âm nhạc cổ điển với hiện đại xuyên suốt, do nhạc trưởng Dustin Tiêu dẫn dắt, biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng Imagine Philharmonic Orchestra, nghệ sĩ violon Phạm Đình Minh. Chương trình còn biểu diễn tác phẩm của các nhà soạn nhạc lớn thế giới như Symphony No.5 "Fate" (Ludwig van Beethoven), Romeo and Juliet: Dance Of The Knights (Sergei Prokofiev), Symphony No.40 (Wolfgang Amadeus Mozart).