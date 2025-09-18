Ngọc Hân sinh con trai đầu lòng

Hà NộiHoa hậu Ngọc Hân sinh con trai sau ba năm tổ chức lễ cưới với chồng Phạm Phú Đạt.

Hoa hậu Việt Nam 2010 sinh con hôm 28/8 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhưng đến nay mới thông báo.

"Tôi dự sinh vào đầu tháng 9 nhưng đến chiều hôm đó có dấu hiệu cạn ối, bác sĩ chỉ định mổ luôn trong đêm", cô cho biết.

Hiện sức khỏe hai mẹ con ổn định, cô đặt tên con là Pi. Chồng cô nói vui đây là định mệnh vì em bé tự chọn ngày truyền thống ngành ngoại giao của bố để chào đời. Phú Đạt hiện công tác tại Vụ Trung Đông - châu Phi của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Ngọc Hân bên bé Pi mới chào đời. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bé Pi có mái tóc đen dày, được nhận xét nhiều nét giống mẹ. Hai mẹ con đang được chăm sóc tại một trung tâm. Ngọc Hân cho biết cô chọn dịch vụ để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ hai bên, đồng thời được nghỉ ngơi hoàn toàn sau khi mổ. Cô chọn phương pháp nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn.

"Lần đầu làm mẹ nhiều bỡ ngỡ. May có các cô điều dưỡng trong viện chỉ cho cách gọi sữa về nhanh nên một ngày sau con đã được uống sữa non", cô nói.

Ba tuần qua, cô liên tục massage để tránh bị tắc sữa. Nhờ học lớp tiền sản, cô biết cách cho con bú. Cô nói: "Hai mẹ con phối hợp nhịp nhàng nên sữa về đều, bé được ăn đúng nhu cầu".

Vợ chồng Ngọc Hân cùng nhau chăm sóc con. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngọc Hân trải qua thai kỳ vất vả nhưng khỏe mạnh. Cô thường ngâm chân mỗi tối, hàng ngày tập yoga, thiền định, chú trọng ăn các chất xơ, hoa quả và rau củ. Cô cũng thường xuyên tắm nắng để loại bỏ hàn khí khỏi cơ thể. Hoa hậu tự nhận "khỏe như trâu", mang thai vẫn làm việc và học tập không ngừng.

Người đẹp 36 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Sau cuộc thi, cô xây dựng hình ảnh nữ tính, thanh lịch, tham gia nhiều hoạt động văn hóa, từ thiện. Ngọc Hân hiện điều hành cửa hàng áo dài ở Hà Nội và tư vấn truyền thông cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Năm sau, cô hoàn thành chương trình học Thạc sĩ tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Ý Ly