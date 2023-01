Ngọc Châu biến hóa phong cách ở Miss Universe

Ngọc Châu mang theo sáu vali đồ với hơn 100 kg, gồm các trang phục do hơn 40 nhà mốt hỗ trợ như Công Trí, Thủy Nguyễn, Phương My, Lê Thanh Hòa, Đỗ Mạnh Cường, Hoàng Minh Hà, Lê Ngọc Lâm, Nguyễn Minh Công, Cường Đàm... Nhà thiết kế Chung Thanh Phong thực hiện trang phục dạ hội cho Ngọc Châu ở bán kết và chung kết, hiện chưa tiết lộ.

Nguyễn Thị Ngọc Châu sinh năm 1993, quê Tây Ninh. Năm 2018, cô thử sức ở cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam và đăng quang, sau đó thi Miss Supranational 2019, vào Top 10 chung cuộc và đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Hồi tháng 5, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, giành quyền thi Miss Universe 2022, có sáu tháng chuẩn bị.

Miss Universe lần thứ 71 diễn ra tại New Orleans, Mỹ, chung kết vào ngày 14/1. Đương kim hoa hậu Harnaaz Sandhu, người Ấn Độ, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.