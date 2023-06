Ngọc Ánh: 'Tôi hạnh phúc khi sống độc thân'

"Nữ hoàng nhạc rock" Ngọc Ánh không còn quan tâm chuyện yêu đương sau hai lần đổ vỡ hôn nhân.

Đón tuổi 59 hôm 20/6, ca sĩ có buổi trò chuyện về cuộc sống làm mẹ đơn thân và công việc. Con gái chị - Angela, 19 tuổi, đang học năm nhất Khoa diễn viên Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM.

Ca sĩ nói: "Tôi không thể cho con một gia đình trọn vẹn nên bù đắp bằng cách nuông chiều, tôn trọng quyền lựa chọn của bé. Angela hiểu chuyện, không làm gì tôi phải lo lắng. Con gái trưởng thành vượt xa sự mong đợi của tôi".

Ngọc Ánh (phải) cùng con gái - Angela. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, Ngọc Ánh nói hạnh phúc với cuộc sống độc thân, dồn tình thương cho con gái, chăm sóc bố mẹ già yếu. "Gia đình là động lực giúp tôi luôn vươn lên trong cuộc sống. Trải qua nhiều thăng trầm, tôi thấy tình yêu thương là sức mạnh lớn giúp tôi vượt qua tất cả", ca sĩ cho biết.

So với thời hoàng kim, tần suất chạy show hiện tại của Ngọc Ánh ít hơn trước. Dù vậy, ca sĩ vẫn hát đều đặn, thêm việc dành dụm, vun vén nên không gặp áp lực kinh tế, nuôi con ăn học.

Ca sĩ Ngọc Ánh đang làm giám khảo cuộc thi " Tỏa sáng sao đôi 2023". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thời gian rảnh, Ngọc Ánh đưa con gái đi ăn hoặc ở nhà xem phim, sáng tác, thu âm. Ca sĩ cho biết "lửa nghề" vẫn cháy. Chị thường xuyên luyện tập, giữ phong độ, để giọng hát không bị mai một nhiều. "Hiện nay, các sân khấu biểu diễn không còn nhiều. Nhưng may mắn tôi vẫn được mời hát sự kiện, lễ hội, quay game show liên tục", ca sĩ nói.

Ngọc Ánh sinh năm 1964 tại TP HCM. Thập niên 1980, chị được gọi là "nữ hoàng rock" với giọng hát mạnh mẽ, phong cách biểu diễn "máu lửa" qua các ca khúc như I Hate Myself for Loving You, The House of Rising Sun. Ca sĩ cũng thành công với nhạc dân ca, bolero.

Thời đó, băng nhạc Không dám đâu do Bến Thành Audio sản xuất đã trở thành album bán chạy nhất trên thị trường trong nhiều năm liền với hơn 100.000 bản. Ngọc Ánh có bộ sưu tập 300 giải thưởng (1977-1997) gồm: Ca sĩ được yêu thích nhất thường niên do báo chí hay các đơn vị nghệ thuật tổ chức, giải Giọng hát Vàng Asean 1996, 1997.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cuối thập niên 1990, chị kết hôn lần hai cùng một Việt kiều Canada và sang nước ngoài sống. Ở hải ngoại, chị tiếp tục ca hát. Năm 2013, ca sĩ đưa con gái về nước sau khi ly hôn.

Ca sĩ Ngọc Ánh hát "Lý quạ kêu" Ngọc Ánh hát "Lý quạ kêu" hồi 30 tuổi. Video: Nhân vật cung cấp

Hoàng Dung