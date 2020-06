Ngoài vui vẻ, em không yêu cầu gì thêm ở anh

Thời gian trôi quá nhanh, em giật mình nhận ra mình 35 tuổi rồi.

Em tin dù ở thời điểm nào thì tình yêu vẫn luôn có điều kỳ diệu. Em chưa từng gặp được may mắn trong tình yêu nên đến giờ vẫn cô đơn một mình, nhưng em luôn hy vọng một ngày nào đó, sẽ có người yêu thương em và biết đâu nơi đây chính là nơi bắt đầu cho tình yêu của chúng ta. Em nghĩ rằng dù cuộc sống có bộn bề thế nào thì từ hai người xa lạ chỉ cần có thiện cảm với nhau và một chút cảm xúc rung động thật sự là có thể trao cho nhau cơ hội yêu thương, miễn là hai người muốn cùng nhau xây dựng tổ ấm.

Thời gian trôi quá nhanh, em giật mình nhận ra mình 35 tuổi rồi, nhưng thật ra nếu không nói tuổi sẽ chẳng ai phát hiện em đã bước vào độ tuổi này, do em được mọi người đánh giá là trẻ hơn so với tuổi và vẻ ngoài trông dễ nhìn, cũng có thể do em luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người.

Về tính cách, em là người phụ nữ của gia đình, tính trầm nhưng rất thẳng, nếu yêu sẽ nói yêu rõ ràng, em không thích nói dối và cũng không thích ai nói dối mình. Nhưng thẳng tính cũng có chừng mực vì em là người hiểu chuyện. Em có một công việc ổn định để có thể tự lo cho bản thân và phụ giúp gia đình, cho nên tuy em độc thân nhưng cũng vui tính.

Em thích anh vui vẻ giống em vậy, ngoài ra em không có yêu cầu gì ở anh, vì phiên bản của anh và em có tốt lên từng ngày hay không sẽ do chúng ta vun đắp anh nhé. Nói đến đây chắc anh nghĩ em không có yêu cầu gì cao siêu mà sao đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Thú thật với anh, chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng màu hồng, mình đối xử tốt thì đều được đáp lại. Không phải lỗi của ai, chỉ là cuộc sống rèn giũa để em ngày càng trở thành phiên bản tốt hơn khi gặp anh thôi.

Hi vọng sẽ được gặp anh sớm hơn vì em đã đợi anh quá lâu rồi. Em mong anh sẽ ăn cơm em nấu hàng ngày, cùng em chăm sóc gia đình nhỏ của chúng ta, nếu trong cuộc sống có nhiều sóng gió, mình hãy cùng vượt qua để yêu thương nhau nhiều hơn. Anh hãy tin rằng em sẽ đem lại hạnh phúc cho anh, anh nhé. Có thể tình duyên đang tắc đường chưa tới nên em đợi mãi chưa thấy ai. Vậy anh có sẵn lòng rước em về không?

