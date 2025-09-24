Ngoại truyện 'Star Wars' tung trailer

Trailer ngoại truyện "The Mandalorian and Grogu" hé lộ cuộc chiến giữa thợ săn tiền thưởng Din Djarin và con trai trùm tội phạm Jabba the Hutt.

Trailer 'The Mandalorian and Grogu' Trailer "The Mandalorian and Grogu", sẽ khởi chiếu trong nước ngày 22/5/2026. Video: Disney Vietnam

Tác phẩm lấy bối cảnh sau ba mùa phim The Mandalorian trên Disney+, về Din Djarin (Pedro Pascal) - lính đánh thuê người Mandalore - được tàn dư của phe Empire thuê bắt giữ Grogu, một đứa trẻ cùng chủng loài với Yoda. Tuy nhiên, trong quá trình đồng hành, Djarin coi Grogu như con và quyết định bảo vệ cậu. Cả hai cùng trải qua nhiều chuyến phiêu lưu, đối đầu kẻ thù mới.

Trong trailer phát hành hôm 22/9, Din Djarin được Đại tá Ward (Sigourney Weaver) - thủ lĩnh phe New Republic - giao nhiệm vụ đặc biệt, đưa họ đến đấu trường của Rotta the Hutt (Jeremy Allen White), con trai tên tội phạm Jabba the Hutt. Hai nhân vật chính còn đụng độ nhiều quái thú ngoài hành tinh, như chủng tộc Babu Frik từ The Rise of Skywalker, Zeb Orrelios trong series Star Wars Rebels và cỗ máy chiến tranh AT-AT Walker.

Đứng sau dự án đạo diễn Jon Favreau, biên kịch Dave Filoni và nhà sản xuất Kathleen Kennedy. Ngoài dàn diễn viên chính, tác phẩm có sự tham gia của Jonny Coyne trong vai một lãnh chúa đế chế.

Nhân vật Din Djarin (Pedro Pascal đóng) và Grogu trong "The Mandalorian and Grogu". Ảnh: Disney Studios

Thương hiệu Star Wars do George Lucas sáng tạo, bắt đầu với bộ phim cùng tên ra mắt năm 1977, nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng trên toàn cầu. Loạt phim kể về những cuộc phiêu lưu của các nhân vật tại thiên hà xa xôi, nơi mà một năng lượng bí ẩn tên "Thần Lực" chi phối mọi sự vật.

Các phần phim thành công về mặt chất lượng lẫn thương mại, đoạt nhiều giải Oscar. Theo Numbers, tổng doanh thu phòng vé lên đến hơn 10 tỷ USD. Dù là thương hiệu kinh điển của Hollywood, loạt phim đối mặt nhiều khó khăn những năm gần đây vì câu chuyện đi vào lối mòn, không thiết lập được cộng đồng fan lớn ở châu Á như Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Cát Tiên (theo Variety)