Ngoại trưởng Trung Quốc: Tương lai quan hệ song phương phụ thuộc vào Mỹ

Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố quan hệ Mỹ - Trung có thể trở nên tốt đẹp, song phụ thuộc vào thiện chí của Washington để đạt được điều này.

Tại Hội nghị An ninh Munich ngày 14/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này đang nỗ lực tìm kiếm con đường đúng đắn để hợp tác tốt đẹp với Mỹ thông qua đối thoại và tham vấn. "Việc chúng ta có thể đạt được mục tiêu đó hay không cuối cùng phụ thuộc vào Mỹ", ông nói.

Theo ông Vương, Trung Quốc rất vui mừng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tôn trọng Chủ tịch Tập Cận Bình và người dân nước này.

"Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc có thể đạt được nhiều thành tựu lớn và hai lãnh đạo có thể làm cho mối quan hệ song phương tuyệt vời trở nên tốt đẹp hơn nữa. Tuy nhiên, tôi không chắc mọi người ở Mỹ đều chung quan điểm này", Ngoại trưởng Vương cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) trong cuộc gặp ở Munich, Đức ngày 12/2. Ảnh: AFP

Ông cho rằng một số nhóm nhỏ tại Mỹ "đang tìm cách tách đảo Đài Loan khỏi Trung Quốc, vượt qua lằn ranh đỏ của chúng tôi, rất có thể đẩy Trung Quốc và Mỹ tới xung đột". Ông cũng cảnh báo nguy cơ Mỹ tìm cách rời xa Trung Quốc, cắt đứt chuỗi cung ứng và "phản đối chúng tôi một cách cảm tính, bốc đồng".

"Mỹ có thể hiểu Trung Quốc một cách hợp lý và khách quan, đưa ra chính sách thực tế và tích cực liên quan. Hai nước chúng ta sẽ cùng nhau tiến theo một hướng, mở rộng lợi ích chung để đi đến hợp tác. Đó thực sự sẽ là kết quả tốt nhất cho cả hai bên lẫn thế giới", ông Vương nhận định.

Ngoại trưởng Trung Quốc còn chỉ trích phát biểu Thủ tướng Sanae Takaichi năm ngoái cho rằng Nhật Bản có thể triển khai lực lượng để "đối phó tình huống khẩn cấp ở đảo Đài Loan". "Điều này hoàn toàn vi phạm cam kết của Nhật Bản đối với Trung Quốc, chúng tôi không thể chấp nhận điều đó", ông nói.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và khẳng định ưu tiên sử dụng biện pháp hòa bình, song tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần.

Ông Vương khẳng định châu Âu và Trung Quốc "là đối tác, không phải đối thủ" và hai bên cần ghi nhớ điều này để đưa ra lựa chọn đúng đắn trước các thách thức. Ông cho biết châu Âu có quyền tham gia đàm phán liên quan xung đột Nga - Ukraine và Trung Quốc ủng hộ khu vực này chủ động duy trì trao đổi với Moskva.

Ông nhận định cánh cửa đối thoại đã mở ra giữa Nga - Ukraine, hối thúc họ nắm bắt cơ hội để đạt thỏa thuận hòa bình toàn diện, bền vững và loại bỏ nguyên nhân xung đột.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Đức ngày 14/2. Ảnh: AFP

"Chúng ta nên cải cách và cải thiện quản trị toàn cầu để tạo ra bước ngoặt lịch sử theo hướng riêng. Ưu tiên hàng đầu là khôi phục sức sống cho Liên Hợp Quốc", ông nói. "Việc thành lập LHQ là thành quả quan trọng sau chiến thắng của cuộc đấu tranh chống phát xít trên toàn thế giới".

Theo ông Vương, LHQ chưa hoàn hảo ở hình thức hiện tại, song "vẫn là thiết chế quốc tế mang tính phổ quát và có thẩm quyền nhất thế giới", nơi mọi quốc gia đều có tiếng nói và quyền bỏ phiếu, cũng như bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ.

Ngoại trưởng Trung Quốc nhận định việc duy trì lệnh ngừng bắn và tái thiết tại Dải Gaza "đòi hỏi nỗ lực bền bỉ nhằm thực thi giải pháp hai nhà nước và khôi phục công lý cho người Palestine, đây là trách nhiệm của cộng đồng quốc tế".

Ông cảnh báo tình hình tại Iran tác động trực tiếp đến hòa bình tại Trung Đông và kêu gọi các bên liên quan hành động thận trọng, tránh tạo ra xung đột mới.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, SCMP, CGTN)