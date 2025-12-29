Ngoại trưởng Trung Quốc gặp người đồng cấp Campuchia, Thái Lan

Ngoại trưởng Campuchia, Thái Lan tới Trung Quốc gặp ông Vương Nghị, trong lúc Bắc Kinh muốn thể hiện vai trò trung gian hòa giải giữa hai nước láng giềng.

Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cùng gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại tỉnh Vân Nam ngày 29/12.

Cuộc gặp ba bên diễn ra hai ngày sau khi Campuchia và Thái Lan ký thỏa thuận ngừng bắn mới, chấm dứt nhiều tuần giao tranh ở biên giới. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn mong manh, khi Thái Lan hôm nay cáo buộc Campuchia triển khai 250 thiết bị bay không người lái xâm phạm lãnh thổ nước này.

"Chúng ta chưa giải quyết được mọi vấn đề, nhưng tôi nghĩ chúng ta đang đi đúng hướng và cần duy trì động lực này", Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak nói với các phóng viên sau cuộc gặp, thêm rằng ưu tiên hàng đầu là đảm bảo lệnh ngừng bắn bền vững và tiếp tục xây dựng lại lòng tin.

Từ trái qua phải: Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Vân Nam ngày 29/12. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Campuchia trong khi đó bày tỏ niềm tin rằng thỏa thuận ngừng bắn sẽ kéo dài, tạo điều kiện cho cả hai bên nối lại các biện pháp giải quyết bất đồng đã được thống nhất từ trước.

"Chúng tôi không muốn quay lại quá khứ, điều đó có nghĩa là không ai muốn thấy cuộc chiến này lại xảy ra lần nữa. Do đó, điều quan trọng là thỏa thuận ngừng bắn này phải kéo dài vĩnh viễn, được tôn trọng và được thực hiện nghiêm túc", ông Sokhonn nói sau cuộc gặp.

Ngoại trưởng Trung Quốc trong cuộc gặp cho biết với tư cách là bạn của cả Campuchia và Thái Lan, nước này kêu gọi nỗ lực chung nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển khu vực.

Sau cuộc gặp, Xinhua dẫn lời ông Vương cho biết ba nước đã đạt được đồng thuận về duy trì lệnh ngừng bắn cũng như tiếp tục đối thoại, từng bước khôi phục quan hệ Campuchia - Thái Lan.

Hãng thông tấn nhà nước Campuchia và Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng ra tuyên bố rằng ba bên đã trao đổi sâu rộng về việc duy trì lệnh ngừng bắn, bước quan trọng tiếp theo là hướng tới việc nối lại các hoạt động trao đổi bình thường.

Campuchia và Thái Lan ngày 27/12 ký thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt cuộc xung đột bùng phát ở biên giới từ ngày 7/12. Hai bên nhất trí hướng tới hòa bình, ổn định và an ninh cho người dân sống dọc khu vực biên giới, cũng như không nổ súng vô cớ, không tiến quân, không triển khai hay điều động lực lượng tiến sát vị trí của bên còn lại.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit cho biết tình hình biên giới sẽ được giám sát trong vòng 72 giờ sau khi hai bên ký thỏa thuận. Ông tuyên bố trong thời gian này, nếu phía Campuchia "thể hiện thiện chí và không xảy ra sự cố nào", các bên sẽ tiếp tục làm việc để làm rõ các chi tiết của thỏa thuận.

Xung đột trong 3 tuần qua đã khiến ít nhất 23 người ở Thái Lan và 30 người ở Campuchia thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán.

Ngọc Ánh (Theo AP, Xinhua, AKP)