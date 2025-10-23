Ngoại trưởng Rubio: Mỹ vẫn sẵn sàng đối thoại với Nga

Ngoại trưởng Mỹ Rubio nói giới chức nước này vẫn muốn gặp quan chức Nga, sau khi Tổng thống Trump áp trừng phạt với hai công ty dầu mỏ lớn nhất Nga.

"Chúng tôi vẫn muốn gặp người Nga. Chúng tôi luôn quan tâm tới việc tiếp xúc với họ nếu có cơ hội đạt được hòa bình", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói ngày 22/10.

Ông Rubio cho biết thêm trước đó ông đã có cuộc điện đàm tốt đẹp với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov và sẽ tiếp tục những cuộc đối thoại như vậy. "Chúng tôi luôn quan tâm đến việc đối thoại nếu có cơ hội đạt được hòa bình", ông Rubio nhấn mạnh.

Bình luận về các đòn trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào công ty dầu mỏ Nga, ông Rubio cho biết: "Tổng thống trong nhiều tháng qua đã liên tục nói rằng sẽ tới lúc ông phải hành động nếu không đạt được tiến triển trong thỏa thuận hòa bình. Hôm nay là ngày ông hành động".

Ngoại trưởng Marco Rubio tại Nhà Trắng hôm 17/10. Ảnh: AP

Tổng thống Trump trước đó cùng ngày tuyên bố áp lệnh trừng phạt "nặng nề" đối với hai tập đoàn dầu mỏ Nga là Rosneft và Lukoil, nhưng bày tỏ hy vọng chúng sẽ không kéo dài. Ông Trump cũng phàn nàn các cuộc đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin "không đi đến đâu".

Các lệnh trừng phạt bao gồm đóng băng tất cả tài sản của Rosneft và Lukoil tại Mỹ, đồng thời cấm tất cả công ty Mỹ giao dịch với hai doanh nghiệp này.

Ông Trump trước đó đã trì hoãn áp lệnh trừng phạt với Nga suốt nhiều tháng, nhưng kiên nhẫn cạn dần khi kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh tháng này với ông Putin tại Budapest, Hungary, đổ vỡ. Lãnh đạo Mỹ nói không muốn có "cuộc gặp lãng phí".

Nga chưa phản hồi về đòn trừng phạt của ông Trump. Tuy nhiên, trước khi lệnh trừng phạt được công bố, Điện Kremlin dường như vẫn để ngỏ khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh, thêm rằng công tác chuẩn bị vẫn diễn ra.

Ngọc Ánh (Theo AFP, TASS)