Ngoại trưởng Rubio: Mỹ và châu Âu thuộc về nhau

Ngoại trưởng Rubio đưa ra thông điệp trấn an rằng "Mỹ và châu Âu thuộc về nhau", nhấn mạnh Washington muốn hồi sinh liên minh xuyên Đại Tây Dương.

"Chúng tôi không tìm cách chia rẽ, thay vào đó là hồi sinh tình bạn lâu đời và đổi mới nền văn minh vĩ đại nhất trong lịch sử. Điều chúng tôi muốn là tiếp thêm sức mạnh cho liên minh", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức ngày 14/2.

Ông Rubio khẳng định Washington "muốn một châu Âu mạnh mẽ, tin rằng nơi này phải tồn tại", đồng thời tuyên bố "Mỹ và châu Âu thuộc về nhau". Ông khẳng định nước Mỹ sẽ tiến bước với "tầm nhìn về một tương lai kiêu hãnh, tự quyết và tràn đầy sinh khí, xứng tầm với quá khứ huy hoàng của nền văn minh Mỹ - châu Âu".

"Chúng tôi sẵn sàng hành động một mình nếu cần, song vẫn mong muốn và hy vọng đồng hành với những người bạn tại châu Âu", Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Đức ngày 14/2. Ảnh: AFP

Phát biểu của ông Rubio được nhận định là trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại Hội nghị An ninh Munich một năm trước, khi ông chỉ trích các chính sách của châu Âu về vấn đề nhập cư và tự do ngôn luận, khiến các đồng minh bị sốc.

Ông Rubio nhắc lại lập trường của chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng dân nhập cư đang gây bất ổn xã hội, song nhìn chung tránh những vấn đề xung đột văn hóa mà Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 13/2 nhận định là "làm sâu thêm rạn nứt giữa Mỹ và châu Âu".

Các lãnh đạo châu Âu tại hội nghị cũng cam kết đảm nhận vai trò lớn hơn trong hoạt động phòng thủ chung của NATO, sau khi Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ tham vọng sáp nhập đảo Greenland của Đan Mạch và chỉ trích đồng minh truyền thống của Mỹ.

Giới lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh động thái trên là cần thiết để khu vực này đối phó với Nga. Theo Tổng thư ký NATO Mark Rutte, "một châu Âu mạnh mẽ trong NATO đồng nghĩa với việc mối liên kết xuyên Đại Tây Dương sẽ trở nên vững chắc hơn bao giờ hết".

"Đây là thời điểm phù hợp cho một châu Âu mạnh mẽ, điều này sẽ thể hiện rõ khi chúng ta ủng hộ Ukraine và xây dựng cấu trúc an ninh của riêng mình. Châu Âu sẽ là một đồng minh và đối tác tốt của Mỹ", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 13/2 phát biểu. Thủ tướng Merz cùng ngày kêu gọi Mỹ "hàn gắn và khôi phục lòng tin xuyên Đại Tây Dương".

Trong chiến lược an ninh quốc gia mới, chính quyền Tổng thống Trump đưa ra chỉ trích chưa có tiền lệ rằng "châu Âu đang bị đe dọa bởi suy thoái văn minh". Quan hệ giữa hai bên xấu đi khi ông Trump gia tăng các tuyên bố về việc sáp nhập Greenland, điều mà các nước châu Âu phản đối dữ dội.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Munich vào ngày 13/2 và gặp gỡ nhiều đồng minh. Trong khi đó, ông Trump thúc giục ông Zelensky "phải hành động" để chấm dứt chiến sự vì Nga muốn đạt được thỏa thuận.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Rubio cho rằng "chúng tôi chưa biết liệu Nga có nghiêm túc muốn chấm dứt xung đột với Ukraine hay không". Thủ tướng Merz cũng cho rằng Moskva chưa muốn đối thoại thật sự, còn Tổng thống Macron nhận định cần khuôn khổ mới để đối phó với Nga sau khi chiến sự kết thúc.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)