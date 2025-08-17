Ngoại trưởng Nga gây sốt vì áo mặc trước thượng đỉnh Trump - Putin

Ngoại trưởng Nga gây sốt khi mặc áo có dòng chữ "CCCP" đến Alaska, khiến sản phẩm này nhanh chóng cháy hàng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 15/8 tham gia đoàn tháp tùng Tổng thống Vladimir Putin tới bang Alaska để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước khi tới địa điểm họp, ông Lavrov đã gặp gỡ các phóng viên, khẳng định Moskva sẽ duy trì "lập trường cứng rắn, rõ ràng" trong cuộc gặp.

Ngoại trưởng Nga lúc đó gây chú ý với chiếc áo nỉ dài tay màu trắng in dòng chữ "CCCP", viết tắt của cụm từ Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) theo hệ chữ cái Cyrillic. Áo còn có sọc đen ở cổ tay, gợi nhớ phong cách hoài cổ của Liên Xô. Bên ngoài, ông Lavrov khoác áo phao đen cộc tay.

Ngoại trưởng Nga mặc áo CCCP Ngoại trưởng Lavrov xuất hiện ở Alaska, Mỹ, với áo in dòng chữ CCCP hôm 15/8. Video: Izvestia

Yekaterina Varlakova, chủ sở hữu của SelSovet, thương hiệu sản xuất mẫu áo này, hôm 16/8 cho biết nhu cầu mua sản phẩm đã tăng vọt ngay khi Ngoại trưởng Lavrov diện nó tới Alaska. "Hình ảnh đã gây xôn xao dư luận. Toàn bộ mẫu có sẵn hết sạch hàng ngay sáng hôm sau. Khách hàng giờ chỉ có thể đặt hàng trước, dự kiến nhận được hàng trong khoảng một tháng tới một tháng rưỡi", Varlakova nói.

Nhiều tài khoản trên mạng xã hội nhận định rằng Ngoại trưởng Nga có ẩn ý khi mặc chiếc áo này tới Alaska. Tuy nhiên, ông Lavrov không bình luận gì về trang phục của bản thân.

Ngoại trưởng Lavrov mặc áo có dòng chữ CCCP khi tới Alaska, Mỹ, hôm 15/8. Ảnh: RT

Hãng SelSovet, được thành lập năm 2017, đã trở nên nổi tiếng từ năm 2021 thông qua mạng xã hội, với các sản phẩm có sự kết hợp giữa thiết kế hoài cổ với hình ảnh Liên Xô.

Ngọc Ánh (Theo RT, Times of India, CNN)